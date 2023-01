Mehl med gladmelding og klar oppfordring

LEDIGE TIMER: Endelig er ventetiden over for alle som behøver nytt pass, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Endelig finnes det flere ledige timer for å få bestilt et nytt pass, med et historisk lavt køtall, ifølge justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Derfor er oppfordringen klokkeklar:

– Nå er det god flyt på pass- og id-siden. Hvis folk tenker at de skal ut å reise til sommeren eller kanskje til påske, så vil jeg oppfordre alle til å sjekke passet sitt nå og bestille seg time, sier Mehl til TV 2.

Dersom alle reisende venter til sommeren, frykter Mehl likevel at køene kan ta seg opp igjen, og justisministeren ønsker helst å unngå en ny «propp» frem mot sommeren.

– Derfor må vi posisjonere det litt ut over året, og nå skal det være god kapasitet de fleste steder i landet, sier hun, og legger til:

– Det kan fortsatt bli utfordrende.

– Leverte historisk høyt antall

TV 2 skrev nylig om at politiet frykter passkø i 2023, da hundretusener av pass har utløpsdato gjennom året. Derfor er det særlig viktig at alle sjekker allerede nå.

Råvaremangel for produsenten Thales førte til store leveringsproblemer på pass og nasjonale ID-kort gjennom våren og sommeren 2022 i Norge, og ventetiden var på opptil 10 uker.

– Vi har hatt mye dialog med Thales i fjor. Det er viktig å si at Thales leverte et historisk høyt antall pass i 2022 til nordmenn, men det var veldig mange som hadde utløpte pass under koronapandemien og vi hadde råvaresituasjonen, sier Mehl.

– Nå skal det være god flyt i det, og så er det viktig for regjeringen at vi har god beredskap for pass- og id-dokumenter som er viktig for at folk skal kunne legitimere seg eller reise, legger justisministeren til.



VENTETID: TV 2 møtte Emilie Enger Mehl og Jan Eirik Thomassen på Grønland politihus onsdag formiddag. Foto: Gorm Roseth / TV 2

Så lenge må du vente på pass

Mehl legger ikke skjul på at det kan bli et kostbart tiltak, men at et beredskapslager kan bli nødvendig og at det derfor er satt på dagsordenen.



– Hvor lang tid må man vente på pass nå?

– Dersom du skal søke pass, så er det akkurat nå ventetid på ca. en uke pluss postgang, så det går ganske fort, sier Jan Eirik Thomassen, driftsenhetsleder ved Oslo politidistrikt.

Dersom det skulle bli veldig mange søkere på en gang, så sier enhetslederen at tiden kan øke noe og vil at folk skal være oppmerksomme på dette.