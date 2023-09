Medvedev pågrepet - igjen

Den antatte russiske Wagner-avhopperen Andrej Medvedev (27) ble stoppet fredag kveld, i det han prøvde å ta seg over grensen til Kolahalvøya.

Det melder The Barents Observer fredag, og skriver at mannen i 20-årene er varetektsfengslet og vil bli siktet for brudd på grensereglene.

Medvedevs advokat mener historien er en annen, og at det bygger på en misforståelse.

Innrømmet planer

– Vi kan bekrefte at en mann er pågrepet, sier operativ sjef ved Finnmark politidistrikt, Martin Marum til avisen, men bekrefter ikke at vedkommende er Medvedev.

Avisen skal ha møtt Medvedev tidligere på dagen fredag, hvor avhopperen skal ha gitt tydelig inntrykk av å ville tilbake til Russland. Under møtet skal Medvedev også ha innrømmet sine planer om å krysse grensen.

– Han så spent ut, men samtidig rolig og bestemt. Han forklarte at han trodde at han snart ville bli utlevert til Ukraina og at en retur til Russland ville være et tryggere alternativ, skriver The Barents Observer.

IKKE FØRSTE GANG: Den antatte Wagner-avhopperen har også blitt arrestert i Sverige. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Med i dokumentarprosjekt

Medvedevs forsvarer, Brynjulf Risnes, bekrefter til TV 2 at det er hans klient som er pågrepet ved Grense Jakobselv, men sier det skal være snakk om en misforståelse.

Bakgrunnen skal være et internasjonalt dokumentarprosjekt, som Medvedev angivelig er en del av.

– Han skulle finne ut hvor dette var og tok en drosje, men at drosjen ble stoppet av politiet og at han ble tatt med inn til Kirkenes. Så vidt han hadde oppfattet, så var det ikke i nærheten av grensen, sier Risnes, og legger til:

– Han hadde i hvert fall ingen intensjon om å krysse den.

Får ikke konsekvenser

Forsvareren innrømmer at det kanskje ikke var klokt av Medvedev å nærme seg grensen, men hevder 27-åringen ikke var på vei tilbake.

– Han kan jo når som helst reise tilbake hvis han ønsker det. Og det finnes mye enklere måte å gjøre på det enn å løpe over grensa, så jeg tror nok ikke det har noen sammenheng med ønske om å krysse grensen, sier han.

– Mest sannsynlig så er det en ren misforståelse.

Risnes mener derfor pågripelsen ikke vil få noen konsekvenser.

– Er du trygg på at han ikke har noen planer om å spionere eller hente opplysninger i Norge, og så dra tilbake?

– Det finnes i hvert fall ingen indikasjoner på det så langt i arbeidet med han, svarer forsvareren.

Pagrepet flere ganger

Risnes sier Medvedev er lei seg og at han håper å bli løslatt så fort som mulig.

Det er ikke første gangen Medvedev havner i trøbbel, og i slutten av april ble han pågrepet i Sverige med unnskyldningen om at han skulle handle billige sigaretter.

– Ja, det er jo ikke alt han har gjort som har vært like smart, men jeg kan ikke se at det i dette tilfellet eller det andre at det har vært noe onde hensikter. Han har slitt litt med å tilpasse seg forholdene her og og misforstår litt innimellom, sier Risnes.