Meduza: – Russland vil stenge grensene

Søndag melder den uavhengige russiske nettavisen Meduza at russiske myndigheter kommer til å stenge grensene for menn i tjenestedyktig alder, og at alle vil behøve tillatelse fra miltære registreringskontor for å få forlate Russland.

Avisen siterer to anonyme kilder nær presidentadministrasjonen, som hevder at stengingen vil skje etter de varslede folkeavstemningene i fire russisk-okkuperte områder.

Den endelige datoen er, ifølge kildene til Meduza, satt til 27. september på kvelden etter avstemningene.

Lekkede dokumenter

Dokumenter, delt av den kjente russiske menneskerettsadvokaten Pavel Tsjikov på Twitter, tilsier at flere menn blir nektet å forlate Russland allerede nå.

Ifølge Tsjikov skal ordren komme fra det russiske militæret, men informasjonen er ikke bekreftet.

Flere russere har allerede flyktet fra landet i frykt for å bli innkalt til krigføringen mot Ukraina, noe som har fått flybillettprisene til å stige voldsomt.

– Dette er det siste døende åndedraget idet systemet kollapser, den siste dødsgangen, som prøver å vise at den fortsatt har kontroll, men dette er en illusjon, sa Egor, en 38 år gammel demonstrant, til Financial Times.

Avisen har snakket med åtte menn som har blitt innkalt for å tjenestegjøre i den russiske hæren.



– Alle er veldig redde nå. Dersom du klarte å ignorere det før, så er det ikke mulig nå lenger, sier Dani (22).

Frykter massemobilisering

Helt siden forsvarsminister Sergej Sjojgu varslet at Russland ønsker 300.000 soldater, har flere russiske medier uttrykt bekymring over dekretet som Putin signerte.

Russiske Novaya Gazeta frykter at dekretets syvende ledd, som ifølge avisen, er betegnet til «offisiell bruk», kan åpne for en ytterligere massemobilisering, nettopp fordi det ikke spesifiserer et antall.

– Tallet ble korrigert flere ganger, og til slutt landet de på en million, sier en anonym kilde i presidentadministrasjonen til Novaya Gazeta.

Kort tid etterpå nektet Kreml for antallet.

– Dette er en løgn, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov til russiske RIA Novosti.

Klagestorm

Mobiliseringen har ført til massive demonstrasjoner og en stor klagestorm i landet, hvor nesten 2000 demonstranter er blitt arrestert.

Dette bekrefter to av landets høytstående politikere søndag, hvor begge er nære allierte med landets president Vladimir Putin, melder Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået, er det kommet inn flere rapporter som dokumenterer at Russland verver personer uten militærtjeneste, til tross for lovnader om det motsatte fra landets forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Noe som bekymrer flere.

– Uakseptabelt

Lederen av overhuset i Russland, Valentina Matviyenko, bekrefter til Reuters at hun er klar over rekrutteringen.

– Slike utskeielser er absolutt uakseptable. Og jeg anser det som helt riktig at de utløser en skarp reaksjon i samfunnet, skriver hun i et innlegg på meldingstjenesten Telegram.

– Sørg for at implementeringen av delvis mobilisering utføres i full og absolutt samsvar med de skisserte kriteriene. Uten en eneste feil, skal hun ha sagt i en direkte melding til Russlands regionale guverører.

En talsmann for statsdumaen, Vyacheslav Volodi, har også uttrykt stor bekymring for utviklingen og for antallet klager som kommer inn.