Medier: Taylor Swifts far etterforskes av politiet

KAMP: Taylor Swift og pappa Scott Swift sammen på en av mange fotballkamper for å se Kansas City Chiefs spille. Foto: Maddie Meyer / Getty Images / AFP

En paparazzifotograf hevder at han ble slått i fjeset helt uten grunn. En talsperson for Swift hevder det motsatte.

Det er sol og sommer i Australia, men for superstjernen Taylor Swift ble det kanskje en litt mer grusom sommer.

Den siste tiden har hun skapt overskrifter med turneen sin «The Eras Tour» i landet. Natt til tirsdag ble den siste av fire konserter holdt i Sydney.

Sammen med sin far, Scott Swift (71), har hun allerede «Shake it off» i stil på tre konserter i Melbourne.

Swifts far har vært med på hele reisen i Australia, så langt uten en «Glitch». Men alt er ikke bare «Gorgous» for far og datter på tur.

Ifølge flere medier så Scott rødt da de to feiret sammen i havnebyen. Flere medier skriver nå at han skal ha blitt anklaget for å angripe en paparazzifotograf.

– Aldri blitt slått

Det lokale politiet bekrefter at de etterforsker anklager mot en 71-år gammel mann. Han er anklaget for å ha angrepet en 51 år gammel paparazzifotograf.

Det skriver blant annet Australian Broadcasting Corporation (ABC).

– Politiet har fått beskjed om at en 71-år gammel mann skal ha angrepet en 51 år gammel mann ved Neutral Bay Wharf rundt klokken 02:30 før han forlot stedet, sier politiet i en uttalelse.

Det er fotografen Ben McDonald som hevder han ble slått i ansiktet. Han ble ikke alvorlig skadet og trengte ikke helsehjelp.

McDonald er en av fotografene som har fulgt Swift under hennes reise i Australia.

Superstjernen skal ha hatt planer om å feste som om det var 1989, for å feire at de var ferdig med Australia-delen av turneen. Feiringen fant sted på en yacht i Sydneys havn. Det er ukjent om det ble noen champagne problemer for de inviterte, men ifølge McDonald skjedde hendelsen da Taylor var på vei av båten og inn i en ventende bil.

Ifølge The Sydney Morning Herald har McDonald forklart at Taylor gikk av båten med en paraply over hodet og et par sikkerhetsvakter rundt seg.

– Sikkerhetsvaktene presset oss på en måte vekk med paraplyene. Det var et sjokk. Det var ingen behov for det fordi sikkerhetspersonellet hadde alt under kontroll, sier McDonald til avisen.

ABC skriver at McDonald har uttalt at han først trodde det var en av de lokale sikkerhetsvaktene som slo, og at Taylor allerede var i bilen da hendelsen skjedde.

– Jeg har jobbet med dette i 23 år, men har aldri blitt overfalt. Og jeg har aldri blitt slått i fjeset av en far, sier han til ABC.

– Truet kvinnelig ansatt

Det skal kun ha vært McDonald og en annen fotograf på stedet.

Ifølge The Sydney Morning Herald kan man ikke skylde på Taylor. Det kan og ha vært litt karma involvert. En talsperson for Taylor Swift sier til avisen at det var to personer som aggressivt prøvde å dytte seg mot Taylor da hun var på vei til sin «Getaway Car».

– De tok tak i personer fra sikkerhetsteamet hennes og truet med å kaste en kvinnelig ansatt i vannet, sier talspersonen.

McDonald har svart på uttalelsen til talspersonen og kaller det for oppspinn.

– Det er løgn. Det var ingen andre kvinner der utenom Taylor Swift. Det var ingen aggressiv oppførsel. Den aggressive oppførselen var helt og holdent fra deres side. Det er et forsøk på å endre narrativitet, sier han ifølge avisen.

Etter konserten i Sydney skal «Anti-Hero»-sangeren ha en pause frem til 2. mars. Da skal hun «Stay, Stay, Stay» i nesten en uke i Singapore, hvor hun skal opptre seks kvelder. Etter det går turen til Paris, og for å gjøre en lang historie kort, ender Europa-delen av turneen i England. Så gjenstår det å se om kjæresten Travis Kelce er klar for å bli med som hennes «London Boy» og verden få se mer av deres «Love Story».