Medier: Musk fullførte oppkjøp – sparker Twitter-topper

Flere medier rapporterer natt til fredag at Elon Musk har fullført handelen og tatt over Twitter. Tre toppledere skal umiddelbart ha fått sparken og blitt geleidet ut av bygningen.

Saken oppdateres løpende!

Torsdag kveld var oppkjøpet av Twitter et faktum, skriver flere medier. Elon Musk begynte overtakelsen med å sparke Twitter-topper, skriver Washington Post.

Avisa har snakket med anonyme kilder som kjenner til saken. En av dem bekreftet av overføringen til Musk var et faktum. Ifølge kildene ble CEO Parag Argawal oppsagt. Det samme ble lederen for finans Ned Segal og leder for lov- og sikkerhet Vijaya Gade.

De tre topplederne skal raskt ha blitt geleidet ut av bygningen, sier kildene til Washington Post.

Ikke bekreftet av Musk eller Twitter

I øyeblikket klokken 03.00 natt til fredag norsk tid, har det ikke kommet offisielle bekreftelser på at oppkjøpet er fullført.

Men dersom informasjonen er korrekt, stemmer det med Musks tidligere synspunkter og signaler.

Musk har signalisert at han vil gjøre store endringer i Twitters organisasjon. Han har offentlig kritisert Twitters ledelse og pekt på produkttavgjørelser og innholdsmoderasjon han ikke har vært enig i.

Kaller seg «Chief Twit»

Avtalen som nå skal være i boks, kostet Musk 44 milliarder dollar. De siste dagene skal Musk ha virket entusiastisk over avtalen, etter at han tidligere har forsøkt å trekke seg fra den. Twitter og Musk så ut til å havne i en rettstvist, der flere eksperter sa at Musk sto svakest: Han ville bli nødt til å gjennomføre kjøpet. Musk selv hevdet at Twitter hadde gjort endringer på organisasjonen som tilsa at avtalen ikke lenger var gyldig.

Nå har han altså gjennomført, melder amerikanske medier.

Onsdag denne uken møtte Musk opp i Twitters lokaler mens han bar en porselensvask, og sa at meldingen om at han er den nye eieren nå skal "sink in" (Synke inn). Samme dag endret han beskrivelsen sin på Twitterprofilen til «Chief Twit».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Musk ler i fersk Tweet

På Twitter har Elon Musk hittil i natt holdt seg til å retweete Space-Ex-oppskytingen. Men han valgte å svare en kritiker som hadde dette å melde:

– Elonmusk har gjort en elendig jobb med å skape aksjeverdi i alle selskapene sine. Ikke tro at det blir annerledes på Twitter.

🤣 — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Musks svarte kort og konsist med en emoji med lattertårer, og ingen ytterligere kommentarer.