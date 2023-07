Medier: Jane Birkin er død, 76 år gammel

SKAL HA BLITT FUNNET LIVLØS: Jan Birkin, her avbildet i 2021, i forbindelse med lanseringen av en film til datteren Charlotte GAinsbourg. Foto: Yohan BONNET / AFP

Saken oppdateres.

Flere franske og internasjonale medier melder at Jane Birkin er død. De viser til kilder som kjenner til dødsfallet. Hun ble 76 år gammel.

Ifølge franske Le Parisien ble hun funnet livløs i hjemmet sitt i Paris søndag. Mens franske BFMTV også skriver at de har opplysninger om hennes død.

Dødsfallet er ikke bekreftet av familie.

Da hun tidligere i år avlyste en rekke konserter på grunn av helseproblemer, sa hun følgende:

– Jeg har alltid vært en stor optimist, og jeg innser at jeg trenger litt tid til å være i stand til å stå på scenen og være med dere igjen.

I september 2021 ble hun rammet av et mildt slag, også dette året måtte hun kansellere konserter.

Birkin ble født i London i 1946, men bosatte seg i Frankrike på 1960-tallet.

Etter et ekteskap med den britiske komponisten John Barry, som hun fikk datteren Kate med, møtte hun den franske musikeren Serge Gainsbourg.

De to omtales som et ikonisk par, og sammen når de toppen av hitlistene med den skandaleombruste låten « Je t'aime... moi non plus» (1969).

Birkin synger også på Gainsbourgs kritikerroste konseptalbum « Histoire de Melody Nelson» fra 1971.