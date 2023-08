Medier: Branninferno i Hellas: 18 personer funnet omkommet

Tirsdag fortsetter skogbrannene å rase i flere deler av Hellas – og mange av dem er ute av kontroll, melder greske medier.



Brann- og redningstjenesten sier at de har funnet 18 døde personer i Dadia-skogen langs, nordøst i landet langs grensen til Tyrkia. Her brøt skogbrannene ut mandag.

Kort tid etter skrev både TV-kanalen Skai og avisen Tanea at minst åtte andre personer var funnet omkommet i den samme skogen. Det ble aldri bekreftet, og nå skriver begge disse samt andre greske medier at det totale antallet er 18 omkomne.

Ifølge den greske avisen Kathimerini er de omkomne migranter.



Greske myndigheter har ikke gått ut med ytterligere detaljer rundt funnet av de døde, men opplysningene sier at likene var forbrente.

Skogen ligger i Evros-regionen, som er en vanlig rute for migranter som krysser elven, med samme navn, fra Tyrkia til Hellas, skriver nyhetsbyrået NTB.



I BRANN: Et hus er tatt av flammene i landsbyen Avanta, utenfor Alexandroupoli, nordøst i Hellas. Foto: Sakis MITROLIDIS / AFP

Rundt én time sør for skogområdet, i kommunen Alexandroupoli ved Egeerhavet, har brannene rast i fire dager.



Her er det sendt ut evakueringsvarsel for ti landsbyer, i tillegg er over 60 pasienter evakuert fra et sykehus i området. Pasientene er overført til en båt som ligger til havn i havnebyen Alexandroupoli.

EVAKUERT: Flere pasienter ligger på gulvet til en ferje etter å ha måttet bli evakuert fra et sykehus i Alexandroupolis tirsdag. Foto: e-evros.gr via AP

Tirsdag har også 40 personer blitt reddet utenfor byen etter at de rømte fra flammene og ut på flytende gjenstander og i private båter, skriver Kathimerini.

Det har vært varmt, tørt og mye vind de siste dagene i denne delen av Hellas. Tirsdag og onsdag er det meldt 37 grader i Alexandroupoli, med vind opp mot åtte sekundmeter, mens det er ventet noe regn i løpet av helgen.

Se flere bilder av brannene i galleriet under:

FARGER HIMMELEN: Lokale innbyggere ved en bil i Avantas, utenfor Alexandroupolis, nordøst i Hellas. Bak dem raser brannene. Foto: AP Photo/Achilleas Chiras Les mer TAPT: Brannmannskaper jobber intenst mot flammene som har tatt nok en bygning i Chasia, i utkanten av hovedstaden Aten tirsdag. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP Les mer TRAFIKKPROBLEMER: Politiet ved en vei i Chasia, i utkanten av hovedstaden Aten tirsdag. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP Les mer DELTAR: Frivillige er med i slukkeinnsatsen i landsbyen Hasia, utenfor Aten. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis Les mer FLAMMEHAV: Brannmannskaper i innsats ved landsbyen Makri i regionen Evros, nordøst i landet tirsdag. Foto: REUTERS/Alexandros Avramidis Les mer

I flere områder nær hovedstaden Aten, deriblant Ano Liosia og Fyli, er titusener blitt oppfordret til å evakuere, skriver nyhetsbyrået AFP.

Og nord for hovedstaden, i regionen Boiotia, er det sendt ut flere nødvarsler som følge av skogbrannene.

En halvtime nord for Aten er flere nonner tirsdag reddet ut fra klosteret Kliston ved hjelp av helikopter, skriver Skai.

Innbyggere i flere områder i regionen oppfordres til å evakuere til landsbyen Kyriaki.



Rundt én time i bil derfra ligger landsbyen Saranti i Korintbukta, hvor store deler av campingplassen ble slukt av flammene.

ØDELEGGELSER: Slik ser campingplassen ut etter brannen i området utenfor landsbyen Saranti, vest for den greske hovedstaden Aten. Foto: Spyros BAKALIS / AFP

Hellas har vært rammet av skogbranner flere steder i sommer. I juli måtte 20.000 personer, hovedsakelig turister, evakueres fra feriedestinasjonen Rhodos.



For tiden er sørlige deler av Europa rammet av en hetebølge.

I Spania, Italia og Portugal kjemper brannmannskaper mot flammene.

Spanske myndigheter har evakuert flere tusen personer som følge av brannene. I Portugal er farenivået for skogbranner satt til det høyeste i 120 kommuner i nordlige og sentrale deler av landet. Mens i Frankrike er det sendt ut rødt farevarsel om hetebølge i en rekke departement.

Korrigering: TV 2 skrev i en tidligere versjon av saken at «minst åtte andre personer er funnet omkommet i den samme skogen», noe som førte det totale antallet omkomne til 26. Dette meldte flere greske medier, men disse og andre greske medier skriver tirsdag kveld at totalt er minst 18 personer funnet omkommet. TV 2 endret saken tirsdag 22.08, klokken 19.56.