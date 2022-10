– Me skjønte fort at dette var alvor

24.10.2021, Kvam i Vestland: Tre personar og ein hund skulle krysse Longvotnevatnet i båt for å kome seg frå hytta til parkeringsplassen, slik dei hadde gjort så mange gongar før.

Men denne kvelden gjekk det gale. Båten blei tatt av den sterke straumen og frakta utfor fossen, der han forsvann over kanten og ned i viltre Tokagjelet.

Ei i følgje sto igjen på land, og fekk varsla naudetatane etter at ho såg båten forsvinne ut av syne.

STERK STRAUM: Redningsmannskapane søkte i overflata etter teikn etter dei sakna. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Like etter byrja telefonane å ringe hos frivillige organisasjonar over heile vestlandet.

Stein Falsen Møller, leiar i Hordaland alpine redningsgruppe, var ein av dei som slapp alt han hadde i nevane då telefonen ringte den kvelden.

– Det gjekk eit søkk gjennom kroppen. Det høyrdes ikkje bra ut, og me skjønte at dette var alvor. Men når telefonen kjem, går ein fort over i organiseringsmodus, seier Falsen Møller.

UVÊR: Regnet hølja ned medan naudetatane og fleire titals frivillige leitte etter overlevande. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Stor mobilisering

Falsen Møller var ein av fleire titals frivillige som den natta sette kursen mot Kvam for å bistå i redningsaksjonen.

Det var mørkt og regnet hølja ned. Fleire stader var det umogleg å komme seg trygt ned dei bratte fjellsidene, for å søke i elva som var større enn ho hadde vore på mange år.

KREVJANDE: Ei rekke aktørar tok del i det krevjande redningsarbeidet. Det blei mellom anna søkt med hjelp av drone, helikopter, båtar og dykkarar. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Redningsmannskapane visste det kom til å bli ein krevjande operasjon.

– I slike tilfeller går ein inn i det i vissheit om at dette kan vere fullendt tragedie, seier Falsen Møller.

HELD VAKT: Heile natta stod frivillige på observasjonspostar langs elva for å sjå etter teikn etter dei overlevande. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Berre den første natta, deltok opp mot 50 personar i søket. Mannskapar frå politi, brannvesenet, sivilforsvaret og ei rekke frivillige organisasjonar bidrog.

Med dagslyset kom også håpet om at det ville bli enklare å søke, men det dårlege vêret og det bratte terrenget gjorde tilkomsten svært avgrensa, og aksjonen svært krevjande.

SAMARBEID: Klatrarar frå Hordaland alpine redningsgruppe tar seg ned langs dei bratte fjellsidene for å søke etter dei sakna. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Det gjekk om lag 12 timar frå båten hadde hamna utfor fossen, til politiet melde dei hadde funne han smadra fleire hundre meter nede i gjelet.

Etter 24 timar var det ikkje lenger håp om å finne dei sakna i live, og redningsaksjonen gjekk over til å bli eit søk etter antatt omkomne.

Leitte i ni dagar

Det skulle enno gå åtte dagar før dei hadde funne alle dei omkomne.

Før det, skulle redningsmannskapen gjennom fleire krevjande operasjonar, og dei måtte vere kreative for å finne trygge vegar ned i elva.

Gjennom det dei sjølv skildrar som ei unik og brei samansetting av folk med ulik kunnskap og erfaring, fann dei ei løysing som fekk uerfarne tilskuarar til å halde pusten, men som fekk redningsarbeidarane til å føle seg trygge.

BRATT: Ved hjelp av ein heisekran og mykje variert kompetanse, kunne leitemannskapane søke i fossen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

På vegen, høgt over den frådande elva, sette dei opp ei diger heisekran som kunne fire redningsmannskapane ned i det stupbratte gjelet.

Slik unngjekk dei skredfaren langs dei bratte sidene og den porøse berggrunnen.

– Me sette saman kompetansane våre for å få tilkomst der me ikkje fekk tilkomst på annan måte. Det ser kanskje forferdeleg farleg ut, men det var ikkje det. Alt var nøye planlagt, seier Ove Haugen, frivillig i elveredningsgruppa til Eid Røde Kors Hjelpekorps, i Sogn og Fjordane.

PÅKJENNING: Ove Haugen var sjølv med å hente ut ein av dei omkomne. Han legg ikkje skjul på at slike hendingar gir inntrykk. – Me søker etter nokon, vel vitande om kva som møter oss. Men det er klart det er ei påkjenning. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Det var om lag 70 meter frå vegen og ned til elva. Kranbommen var 35 meter lang og sto på nesten 30 grader. Derifrå blei Ove Haugen senka ned i elva frå ei korg.

Slik kunne han søke trygt, med vatnet fossande rundt beina.

ELVEREDNING: Ove Haugen og gruppa er erfarne innan elveredning og har gjennom mange år opparbeida seg solid erfaring og kompetanse som dei fekk bruk for her. Dei fekk god hjelp av frivillige frå Hordaland alpine redningsgruppe til å søke trygt i fossen. Foto: TV 2

Ei berebjelke

Dette er kanskje eit praktdøme på ein type arbeid som gjer at frivillige så ofte blir rekna for å vere ei berebjelke i norsk beredskap.

I tillegg til å vere mange, sit frivillige på både lokalkunnskap og sivilkunnskap som er uvurderleg i møte med krevjande operasjonar.

I teamet var det både sivilingeniørar, geologar, padlarar og helsemedarbeidarar, som i tillegg har opparbeidd seg spesialkompetanse på søk og redning.

– Me ser at det er behov for oss. Det er eit hol i redningstenesta og det er lite organiserte grupper på elveredning. Det er såpass krevjande at det trengs ein god del utdanning og trening for å drive med dette på ein trygg måte, seier Ove Haugen.

I åra framover er det venta at presset på både frivillig og offentleg beredskap berre vil auke. Meir ekstremvêr vil truleg gjere at uønska hendingar oppstår både oftare og i større omfang

– Ein forventar at beredskapspresset vil auke framover. Dagens beredskapskapasitet vil ikkje nødvendigvis vere tilstrekkeleg i framtida, seier Vibeke Wøien Hansen, forskar ved Institutt for samfunnsforsking.

FORSKAR: Vibeke Wøien Hansen er ein av forskarane bak rapporten som ser på utfordringane framtidas frivillige beredskap står overfor. Foto: Institutt for samfunnsforskning

På oppdrag frå Røde Kors, har forskarane ved Insititutt for samfunnsforsking sett på framtidas utfordringar innan frivillig beredskap.

Her peikar dei mellom anna på at sannsynet for ekstreme hendingar som følge av regnflom, kraftig nedbør, overvann og høgare havnivå vil auke i framtida.

I tillegg er det venta at hendingar som matkrise, epidemiar og bortfall av kommunikasjon vil auke behovet for frivillig mobilisering i framtida.

I lys av desse utfordringane, slår forskarane fast at det kan bli naudsynt å oppskalere beredskapskapasiteten i åra som kjem.

– Det kan vere ved å til dømes mobilisere fleire frivillige, frigjere frivillige frå andre ikkje-akutte oppgåver og skaffe meir ressursar til moderne utstyr og gode kommunikasjonssystem.

BEHOV: Det vil truleg bli større behov for frivillig beredskap i framtida, slår ny rapport fast. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Trengs meir ressursar

Dei seinare åra har fleire aktørar innan den frivillige redningstenesta meldt at dei stadig må bistå i fleire søk- og redningsoppdrag.

Røde Kors åleine har om lag 1700 oppdrag i året, og dei ventar at talet vil halde fram med å auke.

Aktørar i den frivillige beredskapstenesta etterlyser no at styresmaktene følgjer opp auken i behov med meir midlar til drift.

– Me opplever at politikarane ser verdien av frivilligheita og ønskjer at det skal halde fram med å vere ein viktig del av beredskapen, men me ser det ikkje igjen i handling gjennom statsbudsjettet, seier Anders Thorheim, beredskapssjef i Røde Kors.

ETTERLYSER HANDLING: Anders Thorheim i Røde Kors meiner dei frivillige beredskapsorganisasjonane må få meir pengar for å møte framtidas utfordringar på ein god måte. I dag får organisasjonane pengar mellom anna frå statsbudsjetett og Norsk Tipping. Foto: Javad Parsa/NTB

I statsbudsjettet for neste år er det sett av 72,8 millionar kroner til frivillige beredskapsorganisasjonar. Der går ein vesentleg del av beløpet tilbake til staten for å finansiere bruk av naudnettet.

Dermed er det mindre igjen til drift for organisasjonane, som må bruke mykje tid på inntektsbringande arbeid.

– Det er tid me kunne brukt på kursing, øving og trening. Me meiner styresmaktene må satse meir på alle frivillige beredskapsorganisasjonar for å styrke den generelle beredskapen, seier Thorheim.

Han peiker på at midlane til organisasjonane har lagt på same nivå i over ti år, berre justert for den generelle kostnadsauken. Samstundes får organisasjonane berre meir å gjere.

Han får støtte frå Jonas Vikran Hagan, som er leiar for førstehjelp og redningstenesta i Norsk Folkehjelp.

– Me meiner naudsynt å styrke dei økonomiske rammevilkåra for frivillig redningsteneste. Behovet aukar, men støtta frå staten følgjer ikkje etter, seier Hagan.

TV 2 har vore i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, som ikkje hadde høve til å gi eit svar i denne saka.

Det store fleirtalet av dei som deltok i aksjonen i Tokagjelet, var der som frivillige I tett samarbeid med naudetatane, leitte dei i dagesvis i eit stort område, i krevjande terreng Etter ni dagar var alle dei omkomne funne



Det var Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72), Ruth Wathne (68) og hunden Leo som mista livet då båten forsvann utfor den bratte fossen i Tokagjelet.

Ruth Wathne (68), Nils Johan Bårdsen (72) og Kjell Arne Pedersen (64) omkom i båtulukka i Tokagjelet. Foto: Privat

Alle tre var frå Askøy, og var saman på ei hytte i Kvamskogen den kvelden.

Ulukka sette spor både i lokalsamfunnet på Askøy og blant innbyggarar og hytteeigarar på Kvamskogen.

ULUKKE: Det var vanleg å bruke båt for å krysse vatnet der ulukka hende. Alternativet var å gå ei annan rute i over ein time. Foto: Kåre Breivik / TV2

I etterkant av ulukka blei det sett nærmare på tryggleiken rundt kraftverket i Tokagjelet, som var under utbygging då ulukka hende.

Kraftverket fekk kritikk for mangelfull sikring, og har sidan sett opp eit fareskilt. NVE held på med undersøkingar for å avgjere om dette sikringstiltaket er nok.

BLOMAR: Mange kom for å legge ned blomar og tenne lys til minne om dei omkomne ved ulukkesstaden. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Viktig lærdom

Sidan ulukka, har redningsmannskapane brukt tid på å bearbeide inntrykk og lære av erfaringane.

Slik er dei best mogleg førebudd til neste gong uhellet er ute.

Falsen Møller finn meining i å kunne bruke ferdigheitene sine til å hjelpe når det trengs, og tryggleik i å vite at så mange andre vil gjere det same.

– Skjer det noko med meg eller mine, så veit ein at det kjem nokon, anten dei er betalt eller ikkje.