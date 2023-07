Mattilsynet med klar beskjed etter viralt TikTok-fenomen

VASKER KYLLING: Flere TikTok-brukere har nå lagt ut videoer av at de vasker kyllingen i springen. Foto: Skjermdump / TikTok

Du vasker kanskje frukt, grønt og bær når du kommer hjem fra butikken med bæreposene – men vasker du kjøttet ditt?

Den siste tiden har flere videoer på appen TikTok florert, hvor brukere har begynt å vaske kyllingen de kjøper fra butikken. Under emneknaggen #washingchicken finnes det nå tusenvis av videoer med nesten 14 millioner visninger.

Flere mener at det er ekkelt og uhygienisk å ikke vaske kyllingen sin – men nå slår ekspertene ned på fenomenet.

«Vasker du ikke kyllingen din?»

Finner du en TikTok-video av noen som forbereder kylling, kan man nesten garantere at kommentarene renner inn:

«Vasket du kyllingen din?», «Vask kjøttet!» og «DU VASKET DEN IKKE!» er typiske utsagn man finner.

Flere brukere mener at du fjerner bakterier og andre urenheter ved å vaske kyllingen under springen, men det vises flere måter å vaske kjøttet sitt på.

Noen velger å vaske den under springen, noen vasker den med eddik og sitron – mens andre kjører på med oppvasksåpe og hele pakka.

Men velger du å ikke vaske kjøttet – får du høre det.

«Hva er poenget med å vaske kyllingen, for den skal jo tilberedes uansett?» er et spørsmål mange stiller. I tillegg understreker de at man kan spre salmonella på alle overflatene som vaskevannet er på.



Men beskjeden fra TikTok-brukerne er klar.

«Vi vasker ikke kyllingen for salmonella, vi vasker den på grunn av slimet og den ekle råheten», skriver en.



«Vi merker forskjell på om du har vasket den eller ikke», skriver en annen.



«De sier bare at vi sprer bakterier … hvis moren din ikke lærte deg å vaske ordentlig, så bare si det», uttrykker en tredje.

Den evige kyllingdebatten er lang – men hva sier ekspertene?

Ikke anbefalt

Da Mattilsynet ble presentert med ulike eksempler på kyllingvask, var beskjeden klar.

– Generelt sett anbefaler vi ikke å vaske kylling med vann, verken hele kyllinger eller stykningsdeler. Ved vasking/vannsprut kan man risikere å spre bakterier til mat, redskaper og overflater i nærheten, skriver Lindis Folkvord til TV 2.

Hun er seksjonssjef for biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Videre forklarer hun at hvis kyllingen skal oppbevares en stund før tilberedning, så vil fuktighet også skape bedre vekstvilkår for eventuelle bakterier.

Ved å vaske kyllingen din, kan du krysskontaminere kjøkkenet ditt og andre redskaper med bakterier.

– Hvis det er forurensning eller blodsøl som må fjernes, kan man bruke en skarp kniv eller tørke av med et kjøkkenpapir. Det er også viktig å være nøye med håndvask hver gang man har håndtert rått kjøtt. Vask hendene grundig med varmt vann og såpe, og tørk dem godt.



En sykdom som kan forekomme ved dårlig behandling av kylling, kan være salmonella.

Symptomer på salmonella Ifølge FHI er inkubasjonstiden på 6-72 timer, og vanligvis rundt 48 timer. Symptomer kan være: Diaré Hodepine Magesmerter Kvalme Feber Diaréen kan også i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Salmonellainfeksjoner kan gi septikemi med fokale lesjoner i indre organer. Dehydrering, spesielt hos barn, kan forekomme. Salmonellose kan i sjeldne tilfeller gi reaktiv artritt. Gjennomgått infeksjon gir ingen varig immunitet.

Kilde: FHI

FHI informerer om at smitteutbrudd med salmonella er sjelden i Norge, og at smittekildene ofte stammer fra kjøttprodukter, egg, upasteuriserte melkeprodukter, forurensede grønnsaker og ikke-desinfisert drikkevann.

Folkvord understreker dog at norsk kylling er fri for salmonella.

– Selv om norsk kylling er fri for salmonella, en bakterie som kan gi sykdom, kan rå kylling inneholde sykdomsfremkallende bakterier som Campylobacter. Campylobacter kan forårsake diaré, magesmerter og lett feber. For å forebygge overføring av bakterier og sykdom er det viktig å håndtere kyllingkjøttet riktig og sørge for tilstrekkelig varmebehandling.