Massive luftangrep mot flere byer i Ukraina – dødstallene stiger

Flyalarmen har gått over hele Ukraina fredag morgen. Hovedstaden Kyiv, Kharkiv, Odesa og Dnipro er blant byene som har blitt angrepet.

Ukrainas innenriksminister, Ihor Klymenko, skriver på Telegram at 12 personer er drept og at 76 er skadet.



– Russland gjennomførte målrettede angrep mot kritisk infrastruktur i et omfattende missil- og droneangrep, sier statsminister i Ukraina, Denys Schmyhal, ifølge Reuters.

Det ukrainske luftforsvaret skriver på Telegram at droner, kryssermissiler og ballistiske missiler ble brukt.

En talsperson for luftforsvaret sier at de aldri har sett angrep mot «så mange mål på en gang», melder BBC.

MISSIL: Et missil på vei over Kyiv fredag. Foto: Gleb Garanich

Ukrainas president, Volodomyr Zelenskyj, skriver på X at 110 russiske missiler har blitt avfyrt fredag og at majoriteten ble skutt ned.

– Russland har brukt nesten alle våpen de har i arsenalet, skriver han.

Øverstkommanderende i det ukrainske forsvaret, Valerii Zaluzhnyi, sier Ukraina har skutt ned 27 av 36 russiske droner og 87 missiler.

Angrepene har ført til strømbrudd i fire regioner, i nord og i sør, opplyser Ukrainas energiminister.

Oberstløytnant Palle Ydstebø uttaler seg om den kraftige angrepsbølgen:

Personer skal være fanget i ruinene

I Kyiv står en boligblokk i brann og en metrostasjon som brukes som tilfluktsrom skal ha fått skader, ifølge Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko.

To personer er drept og 17 er skadd i angrepene mot hovedstaden, melder lokale myndigheter. Flere personer skal være fanget i ruinene, ifølge Klitsjko.

En person er drept og ni er skadet i angrepet mot en boligblokk i Lviv, vest i landet, melder Reuters, som siterer lokale myndigheter. Luftvernet i Lviv ble aktivert under droneangrep mot byen, skrev Lvivs guvernør Maksym Kozytskyj i meldingstjenesten Telegram natt til fredag. Ordfører Andriy Sadovyi sier det dreide seg om to droneangrep.

Barselklinikk ble truffet

En person er død og åtte er skadet etter angrep mot Kharkiv, nordøst i landet. Byens ordfører, Ihor Terehov, beskriver rakettangrepet som massivt. Et sykehus, boliger og industribygg skal ha blitt truffet.

ANGREP: Fire personer er drept i et luftangrep mot Dnipro. Foto: Lokale myndigheter

To personer er døde og 15 skadet etter et droneangrep mot en skolebygning i havnebyen Odesa, sør i Ukraina, melder Reuters. To av de skadde skal være barn. En boligblokk skal også ha blitt truffet av en drone.

Fire personer er drept og over 15 er skadet etter et angrep mot et kjøpesenter i byen Dnipro. Boliger og en barselklinikk skal også ha fått store skader, ifølge guvernør i Dnipropetrovsk, Serhij Lysak. Det er ikke meldt om skader blant ansatte og pasienter på barselklinikken.



I Zaporizjzja er en person drept og 10 skadet, melder Reuters.

De omfattende angrepene kommer tre dager etter at Zelenskyj takket det ukrainske luftforsvaret for angrepet på et russisk landgangsskip på Krim-halvøya.