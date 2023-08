Masseslagsmål under Norway Cup

SLÅSSKAMP: Flere politipatruljer rykket tirsdag ut til Ekebergsletta under Norway Cup. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Tirsdag kveld fikk politiet melding om et masseslagsmål på Ekebergsletta mellom 40 og 50 ungdommer.

De rykket ut med det de beskriver som mange patruljer til området, hvor Norway Cup, verdens største fotballcup, arrangeres denne uken.

To personer har lettere eller moderate skader, opplyser politiet til TV 2.



Flere våpen

Slåssingen har ved 20.15-tiden opphørt, og politiet sier de har kontroll på situasjonen.

– Vi har funnet hammer, batonger, knokejern og andre våpen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

FIKK KONTROLL: Generalsekretæren i Norway Cup sier han er imponert over hvor fort politiet fikk kontroll på situasjonen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Han opplyser videre at politiet totalt har kontroll på ti personer, og at på én av dem ble det funnet en luftpistol.

Ingen fotballag har vært involvert i slagsmålet, ifølge Stokkli, som legger til at de involverte er ungdommer mellom 13 og 18 år som har vært publikum under cupen.

De ti personene blir betegnet som mistenkte.

Politiet vil nå forsøke å få kontroll på flere av de involverte samt innheten informasjon om hva som har skjedd.

Hendelsen skjedde mellom to fotballbaner på Ekebergsletta.



Norway Cup: – Politiet har kontroll

Pål Trælvik, generalsekretær i Norway Cup, sier han er imponert over hvor fort politiet fikk kontroll på situasjonen.

– Det er beroligende for oss som arrangør.

POLITI: Politiet måtte i aksjon på Ekebergsletta tirsdag. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Han sier videre at det patruljerer politi hele dagen på Ekebergsletta, noe som bidrar til tryggheten under arrangementet.

– Hva tenker du om at disse ser ut til å ha vært publikum ved cupen?

– Her er det et helt åpent arrangement. Vi har kamper der tusenvis ser på, og kamper der 15 stykker ser på. Sletta ligger åpent til og alle er hjertelig velkomne. I hovedsak må vi si at det går helt fint.