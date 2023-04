Massearrestasjoner ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem

Minst syv palestinere skal ha blitt skadet som følge av politiaksjonen. Hamas advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt.

Over 350 personer ble arrestert av israelsk politi ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem, melder nyhetsbyrået AFP onsdag morgen.

Arrestasjonene skjedde da muslimer var ved og i moskeen for å be under den islamske fastemåneden ramadan – hundrevis av dem barrikaderte seg inne i moskeen da israelsk politi rykket inn på området natt til onsdag.

Politiet hevder de var tvunget til å ta seg inn på området etter at maskerte opprørere låste seg inne i moskeen, mens palestinske medier melder at politiet angrep palestinere som oppholdt seg i moskeen.

RYKKET INN: Palestinere ropte slagord mot de israelske sikkerhetsstyrkene ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Bilder fra stedet viser blant annet at politi drar kvinner ut fra moskeen og arresterer dem.

For få folk ut av moskeen, tok politiet i bruk sjokkgranater og gummikuler, skriver israelske Haaretz.

– Advarer okkupasjonsmakten

Syv palestinere ble skadet av gummikuler og av å ha blitt slått, ifølge palestinske Røde Halvmåne.

Videoer fra inne i moskeen, viser politiet gå hardt til verks med batonger mot personer som tilsynelatende ikke gjør motstand, men forsøker å beskytte seg mot de harde slagene.

Politiet sier i en uttalelse at det ble kastet stein mot dem da de tok seg inn på området, og videoer politiet selv har lagt ut, viser fyrverkeri skutt mot dem inne i moskeen.

Al-Aqsa-moskeen har flere ganger vært gjenstand for uro mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere. Moskeen ligger på høyden kjent som Haram al-Sharif for palestinere og Tempelhøyden for israelere. Moskeen er den tredje viktigste helligdommen i Islam.

Vestmuren, også kjent som Klagemuren, ligger inntil høyden, og er ansett som det helligste stedet for jøder.

REAGERER: Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Foto: AP Photo/Amr Nabil

Nå fordømmer palestinske grupper Israels angrep mot tilbederne og beskriver det som en forbrytelse.

– Vi advarer okkupasjonsmakten mot å krysse den røde linjen ved hellige steder, som vil lede til en stor eksplosjon, sier talsperson Nabil Abu Rudeineh for den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.

Mens nabolandene Jordan og Egypt, som begge er involverte i de USA-støttede forsøkene på å nedskalere spenningene i Israel og Palestina, fordømmer moskéhendelsen.

Også Saudi-Arabia fordømmer det israelske politiets handlinger og sier at de undergraver fredsforsøk.

– Tålmodigheten i ferd med å ta slutt

I kjølvannet av politiaksjonen, ble det ifølge Det israelske forsvaret (IDF) avfyrt ti prosjektil fra Hamas-ledede Gazastripen mot israelsk territorium.

En av dem skal ha truffet en fabrikk, skriver Haaretz, mens fem andre skal ha falt ned i åpent landskap og de fire siste blitt avskåret.

Som svar, angrep Israel flere mål i Gazastripen, deriblant et mål som Det israelske luftforsvaret sier er militær treningsleir til Hamas nord på Gazastripen. En våpenfabrikk skal også ha blitt rammet, skriver Times of Israel.

En Hamas-talsperson omtaler de israelske angrepene som «mislykkede forsøk på å forhindre Gazastripen fra å fortsette sin støtte» til sitt folk i Jerusalem og på okkuperte Vestbredden.

– Bombingen skremmer oss ikke, men øker vår hengivenhet til å utøve vår rett til å støtte al-Aqsa-moskeen.

ANGREP: En røyksky stiger opp fra Gaza by etter at Det israelske forsvaret gjennomførte luftangrep i morgentimene onsdag. Foto: AP Photo/Adel Hana

Mens talsperson Abu Obeida for den militære avdelingen til Hamas, al-Qassam-brigaden, sier ifølge Haaretz:

– Tålmodigheten til våre motstandsstyrker i Gaza er i ferd med å ta slutt. Vi vil ikke la tilbederne ved al-Aqsa-moskeen stå alene.

Situasjonen i Israel og Palestina har vært svært spent de siste månedene. Siden nyttår har 14 israelere og én ukrainer blitt drept i palestinske angrep, mens minst 91 palestinere er drept av israelske styrker, sivile eller i etterkant av egne angrep.