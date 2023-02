Marte (18) funnet død i Søndre Land - to pågrepet

18 år gamle Marte Gaustad Andreassen ble funnet død i en bolig i Søndre Land kommune. To siktede personer avhøres torsdag.

Torsdag formiddag kom nyheten om at en kvinne i slutten av tenårene var funnet død i Søndre Land i Innlandet.

Hun ble funnet i sin egen seng onsdag ettermiddag.

Torsdag ettermiddag går politiet ut med kvinnens navn.

Det var Marte Gaustad Andreassen (18) fra Landåsbygda som døde.

Navnet frigis i samråd med de pårørende.

To pågrepet etter overdose

Etterforskningen tyder på at hun døde av en overdose, opplyser politiet.

Den endelige dødsårsaken skal forsøkes fastslås gjennom obduksjon.

DØDSFALL: Søndre Land kommune ligger i Innlandet fylke. Foto: Datawrapper.

Politiet har pågrepet en mann i 40-årene og en kvinne i slutten av 30-årene. De to er siktet for oppbevaring og salg av narkotika.

– Vi er i en tidlig fase av etterforskningen. Det blir i dag og de påfølgende dagene gjennomført flere etterforskningsskritt, sier politiadvokat Stina Sophie Onsrud til TV 2.

Skal avhøres

De siktede vil få oppnevnt forsvarere.

– De vil bli avhørt i i løpet av dagen, sier Onsrud.

Hun ønsker ikke svare på hvorfor de to er pågrepet, eller om de er kjent av politiet fra før.

Politiet vil vente med å be om varetektsfengsling for de to siktede, til etter de er avhørt.

– Vi er per nå i en tidlig fase. Vi må avvente avhør og så vil vi gjøre fortløpende vurderinger, sier Onsrud.

– Tragisk

Forsvareren til kvinnen i slutten av 30-årene, bekrefter at det blir avhør torsdag, men vil ellers ikke uttale seg.

– Jeg har akkurat blitt oppnevnt og ingen kommentarer så tidlig til saken, sier advokat Åse Berit Berger til TV 2.

Det har ikke lykkes TV 2 å få kontakt med forsvareren til mannen i 40-årene.

Dødsfallet til Marte Gaustad Andreassen har rystet lokalsamfunnet. Kommunen har satt inn kriseteam for å ivareta de pårørende.

– Det er veldig tragisk når så unge folk dør. Det er vondt og berører oss alle. Vi er et lite samfunn og mine tanker går til familie og de nærmeste pårørende. Kommunen har nå mobilisert kriseteamet og de er klare til å bidra, sier ordfører i Søndre Land, Anne Hagenborg til TV 2.

Økende bruk

FHI publiserte torsdag en rapport om narkotikabruk i Norge.

Rapporten viser at bruken av kokain er på vei opp blant unge voksne i Norge, mens bruken av cannabis er stabil.

– I 2022 var det rundt fem prosent av de unge voksne som oppga kokainbruk siste tolv månedene. Dette er det høyeste tallet vi har målt i en tiårsperiode, sier forsker Thomas Anton Sandøy i FHI.

– Dette stemmer overens med andre datakilder. Det meldes om mer beslag av kokain, ikke bare i Norge, men også i Europa og globalt. Kokainmarkedet ser ut til å øke og tilgjengeligheten ser ut til å være høyere enn noen gang, legger han til.

Rystet Norge

For en drøy måned siden ble de 16 år gamle tvillingene Mille og Mina Hjalmarsen begge funnet døde i Spydeberg, trolig etter overdoser.

Saken rystet Norge og ble omtalt bredt.

En 27 år gammel mann er siktet for uaktsom drap på jentene. Han erkjenner ikke straffskyld. En 18 år gammel mann er siktet for å ha solgt narkotika til dem, og for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand. Han nekter også straffskyld.