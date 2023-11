Marinbiolog slakter Meny-haisalg

Tirsdag skrev TV 2 om det uvanlige mattilbudet som dukket opp i fiskedisken hos Meny på Sandvika Storsenter.

Dagligvarebutikken solgte en hai av typen håbrann på hele 95 kilo.

Det får marinbiolog Fredrik Myhre til å reagere, ifølge Nettavisen.

Kritiserer Meny

Flere kunder ble nysgjerrige da haien dukket opp hos Meny forrige helg, og bare på fredagen ble det solgt rundt 25 kilo.

Håbrannen er rødlistet og fredet i Norge ettersom det er en truet art. Årsaken til at den havnet i Meny-butikken var at haien hadde endt i en fisketråle som bifangst, og den var ikke levedyktig.

Butikken tok den også til butikken sin fordi de ønsket å bidra til å redusere matsvinn.

Marinbiolog og leder for Havteamet til WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre, er ikke fornøyd med Menys uvanlige delikatesse.



– Jeg synes det er kritikkverdig at en dagligvarehandel velger å selge en art som både er utrydningstruet og fredet, sier Myhre til TV 2 og fortsetter:

– Jeg skulle heller ønske meg at enhver butikk, restaurant og hotellkjede tok aktive valg for sine kunder ved å ikke inkludere arter som trenger bedre beskyttelse på sin «meny».

MARINBIOLOG: Fredrik Myhre, som er marinbiolog og leder for Havteamet til WWF Verdens naturfond reagerer på at Meny solgte håbrann i en av sine butikker. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

Han forteller at håbrannen har det vanskelig i Norge og ellers i verdenshavet, og marinbiologen hevder den er et symbol på den akutte naturkrisen planeten vår står midt oppi.

Kan bidra til økt etterspørsel

Ettersom Meny tidligere har uttalt at haien var en bifangst som ikke var levedyktig, og at de tok imot håbrannen fra en leverandør for å unngå matsvinn, forstår Myhre at det stilles spørsmål ved hvorfor det er kritikkverdig.

– La meg si det sånn, at bifangst av en fredet og utrydningstruet art skjer såpass regelmessig i norske fiskerier, slik som for håbrann, er i utgangspunktet veldig problematisk. Når Meny velger å selge håbrannkjøtt, er butikkjeden med på å legitimere den bifangsten som skjer, hevder han.

Marinbiologen mener at kjeden også bidrar til å skape et marked for produktet, og potensielt øker etterspørselen fra forbrukeren.

Det kan gjøre det vanskeligere å få på plass strengere regler i fiskeriene som har bifangst av håbrann i dag.

Myhre håper at matbutikker vil stanse salget av fredede og utrydningstruede haier. Han mener også at gjenoppbyggingsplaner for truede haiarter i norske farvann bør komme på plass, slik at artene tas bedre vare på for fremtiden.

Marinbiologen forteller at dette er i tråd med Norges uttalte ambisjoner for implementeringen av den globale naturavtalen, og at det haster.

FISKEDISKEN: Det ble solgt flere kilo med hai fra Meny forrige uke. Flere kunder fikk også smaksprøver i butikken. Foto: Privat

Takker nei neste gang

Kommunikasjonssjef hos Meny, Nina Horn Hynne, forteller at butikkjeden ikke ønsker å bidra til ytterligere sårbarhet for truede fiskearter.

De ber heller aldri om rødlistede fiskearter for salg i butikk.

– I dette tilfellet ble Meny Sandvika spurt av vår leverandør om å ta inn en håbrann som hadde endt i fisketrålen og var skadet, såkalt bifangst, sier Horn Hynne til TV 2.

Hun forklarer at bifangst er et dilemma, og at de skjønner at WWF setter spørsmålstegn ved at en av deres butikker tok inn en håbrann.

– I et matsvinnsperspektiv er det trist å kaste fisken, samtidig kan vi kanskje som WWF mener, bidra til å holde etterspørselen oppe. Det er viktig å understreke at vår leverandør forsikret oss om at håbrannen var reell bifangst, sier kommunikasjonssjefen.

Horn Hynne understreker også at leverandøren deres har faste rutiner knyttet til bifangst. De følger opp fiskerne som leverer bifangst, og dersom enkelte fiskere går igjen, følges de ekstra tett opp.

Butikkjeden har klart for seg hva de skal gjøre neste gang de blir tilbudt en håbrann:

– Får vi spørsmålet om å ta inn håbrannen igjen, takker vi nei, forteller Horn Hynne.