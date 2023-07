Marie Sneve Martinussen om overvåkningsvideo: – Ser selvfølgelig suspekt ut

Mandag kveld publiserte VG en overvåkningsvideo fra Oslo Lufthavn, som viser at Rødt-leder Bjørnar Moxnes tar et mye omtalt par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner.

Siden historien kom ut i mediene, har Moxnes endret sin forklaring flere ganger om hva som skjedde på lufthavnen. Han har også lagt seg flat, betalt for brillene og forelegget på 3000 kroner.

Første nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt bekrefter overfor TV 2 at hun har sett videoen mandag kveld:

– Jeg har sett videoen nå, og kan ikke se at det er noe her som strider med det Bjørnar har forklart, eller at det kommer frem ny informasjon som vi ikke hadde fra før av, sier Martinussen i en tekstmelding til TV 2.

Martinussen fungerer som partileder i Moxnes sitt sykefravær frem til og med 18. juli, og erkjenner at videoen ikke er heldig for den sykemeldte partikollegaen:

– Når det er sagt ser det selvfølgelig suspekt ut med det vi allerede vet er et tyveri på et overvåkningskamera. Det understreker jo også at politiet har gjort en riktig vurdering i saken ved å gi et forelegg, det har også Bjørnar vært helt enig i, skriver Martinussen i en tekstmelding til TV 2.

ÅPENHET: Rødt-leder Bjørnar Moxnes støtter publisering av overvåkningsmaterialet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ønsker publisering

TV 2 har fått innsyn i politidokumentene som ligger til grunn for straffesaken mot den profilerte politikeren.

De inneholder blant annet bilder fra overvåkningskameraer på butikken, som viser deler av hendelsesforløpet. TV 2 er i besittelse av bildene, men påtalemyndigheten har lagt ned pålegg om at de ikke publiseres.

Dette viser politiets bilder Bilde 1: Moxnes tar et par solbriller med høyre hånd, fra en glasshylle i solbrilleseksjonen på taxfree-butikken. Bilde 2: Moxnes flytter brillene i retning bagasjetrallen han har med seg. Bilde 3: Moxnes legger brillene i en kurv som henger på bagasjetrallen. Bilde 4: Moxnes løfter brillene opp av kurven med venstre hånd. Bilde 5: Med venstre hånd flytter han brillene i retning av venstre jakkelomme. Bilde 6: Moxnes legger brillene i venstre jakkelomme. Bilde 7: Moxnes beveger seg forbi hyllen med solbriller igjen. Bilde 8: Moxnes ser ut til å bevege seg vekk fra hyllen med solbriller. Bilde 9: Moxnes forlater butikken. Kilde: Politidokumentene i den avsluttede straffesaken mot Bjørnar Moxnes.

Bildene som TV 2 har sett, er ikke tidfestet. TV 2 er dermed ikke kjent med tidsintervallene mellom hvert enkelt bilde.

Moxnes selv har imidlertid samtykket til at TV 2 publiserer bildene fra Gardermoen.

– Ja, jeg vil bidra til åpenhet. Selv om overvåkingsbilder sikkert kan se litt mer suspekte ut, er min oppfatning at de vil bekrefte forløpet som jeg har forklart det, uttalte Moxnes til TV 2 mandag ettermiddag.