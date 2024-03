Manshaus-saken gjenåpnes: – Han tar sterk avstand fra tidligere holdninger

Philip Manshaus forsvarer, Unni Fries, sier klienten var psykotisk både da han gjennomførte terrorangrepet og under rettssaken.

Gjenopptakelseskommisjonen har i fredag enstemmig besluttet å gjenåpne saken mot Philip Manshaus.

Det skjer etter kommisjonen har oppnevnt to nye sakkyndige til å vurdere Manshaus tilstand på gjerningstidspunktet. De avga en rettspsykiatrisk erklæring i februar.

Psykotisk

De sakkyndige har vurdert at domfelte var å anse som psykotisk på gjerningstidspunktet.

– Gjenopptakelseskommisjonen kom til at beskrivelsen av den etterfølgende psykiske utviklingen til domfelte i 2023 og konklusjonen i den nye sakkyndige erklæringen fra februar 2024, ga en rimelig mulighet for frifinnelse eller avvisning eller til anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge, dersom det hadde vært fremme for den dømmende rett.

– Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 ble derfor vurdert til å være oppfylt, skriver Gjenopptakelseskommisjonen.

– Nye opplysninger

Manshaus ble dømt som tilregnelig til 21 års forvaring for å ha drept sin stesøster og gått til terrorangrep mot en moské i Bærum i august 2019.

Unni Fries, forsvareren til Philip Manshaus, innkalte til en pressekonferanse fredag.

– Jeg begjærte saken gjenopptatt for et år siden. Dette skjedde på bakgrunn av nye helseopplysninger, forteller Fries.

For et år siden fikk Manshus en diagnose, og var innlagt til psykiatrisk behandling i flere måneder.

– Det ble da klart at han hadde en diagnose der psykoser er et av symptomene. Han tar nå sterk avstand fra de handlingene han har begått, og de holdningene han fremhevet under rettssaken mot ham, sier Fries.

Hun er likevel tydelig på at det ikke er noen tvil om at det var han som begikk handlingene.

– Dette er en tragedie. Handlingene som ble begått skapte stor frykt, sier hun.

– Det vil nå bli en ny rettssak, der retten må vurdere de nye opplysningene, og om det er rett å dømme Manshaus til straff eller behandling. Vi håper han nå kan få den behandlingen han trenger, sier hun.