Mann truet med våpen og skadet flere i Haugesund

Politiet har kontroll på en mann i 30-årene som har truet med andre med våpen og skadet flere personer i område Flotmyr i Haugesund sentrum, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter/X.

Flere er blitt slått, ifølge politiet, som skriver at ingen er alvorlig skadd.

– Vi har oversikt over fire skadde per nå, samt at det er et ukjent antall som har blitt truet med våpenet. Én av de skadde er kjørt til sykehus, og resten er fraktet til legevakten, sier operasjonsleder Jøran Solheim til TV 2.

Krasjet i flere biler

Operasjonslederen forteller at den første meldingen til politiet kom inn etter at gjerningspersonen oppsøkte en privatadresse, der han skal ha brukt våpenet til å slå på et hus.

– Han beveget seg videre derfra, før han truet til seg en bil. På den ferden kolliderer han med tre andre biler, før han går ut. Da var det folk i publikum som grep inn og fikk tatt fra han våpenet, før han ble pågrepet av politiet et lite stykke lenger bort, forteller operasjonslederen.

– Den personen som grep inn er blant dem som er kjørt til legevakten, legger han til.

Politiet skriver at de jobber på stedet og jobber med å ivareta skadde og få oversikt.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.39. Mannen ble pågrepet klokken 15.56.

Gassvåpen

Politiets innsatsleder på stedet opplyser til Dagbladet at mannen hadde et gassvåpen, altså en gasspistol.

Haugesunds Avis skriver at de har snakket med to personer som ble truet av mannen.

De forklarer at mannen skal ha forsøkt å slå en av dem med pistolskjeftet, men bommet og traff i skulderen. Da skal han ha mistet pistolen i bakken.

Like etter dette truet mannen til seg bilen, som han etter kort tid krasjet i nærheten av busstasjonen, skriver avisen.