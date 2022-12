Mann som var siktet for drap i Bergen er løslatt

Den siktede mannen i 30-årene har i dag blitt avhørt ytterligere og er i kveld besluttet løslatt, melder politiet.

Han og en mann i 20-årene ble onsdag siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en tredje person, også en mann i 20-årene, ble funnet hardt skadd i en leilighet i Bergen. Han ble senere erklært død på sykehus.

Politiet mener at det ikke er grunnlag for å fremstille mannen i 30-årene for varetektsfengsling.

De vurderer at mistankegrunnlaget mot mannen i 30-årene er svekket gjennom den etterforskingen som er gjennomført etter pågripelsen, herunder avhør, kriminaltekniske undersøkelser og obduksjon.

Tatt beslag i gjenstander

Påtaleansvarlig i politiet, Sven-Arne Dahl Michelsen, sier siktelsen formelt sett opprettholdes for begge to. Han vil ikke si noe om siktelsen vil frafalle eller bli endret på nåværende tidspunkt.

Den siktede mannen i 20-årene fremstilles for varetektsfengsling fredag. Han har ikke latt seg avhøre, men har samtykket til varetektsfengsling.

Fordi mannen i 20-årene ennå ikke har gitt forklaring, vil ikke politiet gå ut med hva slags type skader avdøde er påført.

– Det er tatt beslag i gjenstander som skal undersøkes opp mot skader på avdøde, sier påtaleansvarlig i politiet, Sven-Arne Dahl Michelsen.

Mener han er vitne

– Min klient er veldig lettet. Mest av alt er han lettet over at politiet har fått en bedre oversikt over hva som skjedde, sier mannens forsvarer Erik Johan Mjelde til NTB.

Politiet vil av hensyn til etterforskningen ikke gå nærmere inn på hva som har kommet frem i undersøkelsene.

Mannen i 30-årene mener han kun var et vitne til hendelsen, og benekter å ha hatt noe med drapet å gjøre. Det opplyste hans forsvarer til TV 2 onsdag kveld.

Cathrine Bang, som forsvarer mannen i 20-årene, sa onsdag til NTB at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.