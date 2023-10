Mann skutt og drept av politi etter gissel- og trusselsituasjon

SISTE: Politiet opplyser i en pressemelding at én person er skutt og drept av politiet i Stavanger etter en gissel- og trusselsituasjon. Et gissel har moderate skuddskader og er fraktet til sykehus.

Politiet opplyser at de like før klokken 22.30 søndag kveld fikk melding om trafikkulykke mellom to biler i Randaberg kommune.

– I den ene bilen befant det seg en familie på to voksne og to barn, tilsynelatende uten fysiske skader. Sjåføren av den andre bilen stakk fra stedet, skriver de i pressemeldingen.

Politiet ble etter hvert kjent med at vedkommende, en mann i 40-årene, var bevæpnet.

– Politiet iverksatte umiddelbart søk etter mannen, og klokka 22.44 fikk vi melding om at vedkommende hadde tatt seg inn i en bil og tatt sjåføren av denne som gissel, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i pressemeldingen.

Politiet forklarer at de raskt sporet opp bilen, og fulgte etter den mot Stavanger.

– Mistenkte skjøt da ut av vinduet og mot politiet, forklarer operasjonslederen videre.

Det oppstod så en skuddveksling mellom politiet og mistenkte, som ble truffet av et skudd. Gisselet, samt en polititjenesteperson ble også truffet av skudd.

Gjerningspersonen ble sendt til sykehus, og ble kort tid etter erklært død.

Politiet jobber med å varsle pårørende.

Gissel skadd

– Gisselet er påført moderate skuddskader, og skal ikke være livstruende skadd. Polititjenestepersonen ble skutt i brystet, men grunnet bruk av skuddsikker vest er han ikke skadd, opplyser Fenne-Jensen.

Varsling av pårørende pågår. Spesialenheten for politisaker er varslet.

– Hørte ganske mange skudd

– Det har vært en alvorlig hendelse. Situasjonen er avklart, og det er kontroll på gjerningsperson, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad søndag kveld.

Hendelsen skjedde ved Eiganestunellen i Stavanger. Tunnelen ligger langs E39. Bilder fra stedet viser et større politioppbud midt på veien.

Aftenbladet har snakket med sin egen redaktør, Harald Birkevold, som bor i nærheten:

– Jeg var på vei i seng da jeg hørte ganske mange skudd. Jeg løp for å se, og da skjønte jeg at det hadde blitt løsnet skudd mot en personbil, sier han til egen avis.