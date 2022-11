Mann skutt av politiet i Rælingen 

SKUTT: En mann ble skutt av politiet i Rælingen natt til lørdag. Spesialenheten for politisaker etterforsker hendelsen og får bistand fra Kripos. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– En person ble skutt av politiet etter at vedkommende hadde avfyrt flere skudd og pekt våpen mot politiet, sier innsatsleder Håkon Berg i Øst politidistrikt til TV 2.

Hendelsen fant sted utendørs rundt klokken 04.45 natt til lørdag i Blystadlia i Rælingen kommune.

– Personen er kjørt til sykehus med moderate til alvorlige skader. Han er ikke livstruende skadd, sier Berg.

Innsatslederen understreker at politiet har kontroll på situasjonen, og at det er trygt å oppholde seg ute i området.

ETTERFORSKNING: Spesialenheten for politisaker etterforsker hendelsen og har sikret politiets tjenestevåpen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Mann pågrepet og siktet

I en pressemelding opplyser politiet at mannen er i 20-årene og er en kjenning av politiet.

– Mannen er nå pågrepet og siktet for grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted og andre brudd på våpenloven, sier politiinspektør og leder for geografisk driftsenhet, Terje Didriksen.

Politiet har opprettet straffesak og iverksatt etterforskning for forholdene i siktelsen.

– Det er blant annet foretatt ransakelse på bopel hvor det er blitt funnet flere våpen.

– Observert med våpen

Det var Romerikes Blad som først omtalte hendelsen. Spesialenheten for politisaker etterforsker hendelsen.

– Bakgrunnen for at politiet rykket ut, var at den siktede ble observert med skytevåpen, sier Didriksen til NTB.

Han opplyser at den siktede er ikke livstruende skadd, men sier at et avhør foreløpig vil la vente på seg.

– Mannen skal først opereres. Deretter vil tilstanden hans gi en indikasjon på når et eventuelt avhør kan gjennomføres, men det er også opp til Spesialenheten å avgjøre, sier Didriksen.

Ukjent hendelsesforløp

Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker ikke politiet på nåværende tidspunkt gi ytterligere informasjon om saken.

– Hva gjelder skuddutvekslingen blir denne nå etterforsket av Spesialenheten for politisaker. Øst politidistrikt kan derfor ikke uttale seg om hendelsesforløpet som førte til at siktede ble skutt, sier Didriksen.

UNDERSØKELSER: Spesialenheten har iverksatt etterforsking for å klarlegge hendelsesforløpet og nærmere omstendigheter rundt politiets tjenesteoppdrag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Mannen har status som fornærmet og siktet. Han har derfor fått oppnevnt både bistandsadvokat og forsvarer, opplyser politiet.

Kripos bistår

I en pressemelding skriver Spesialenheten at mannen ble skutt i beinet og muligens i armen.

– Spesialenheten har iverksatt etterforsking for å klarlegge hendelsesforløpet og nærmere omstendigheter rundt politiets tjenesteoppdrag.

Kripos vil bistå med åstedsundersøkelse og andre tekniske undersøkelser.

– Politiets tjenestevåpen er sikret. Spesialenheten vil så snart som mulig avhøre de tjenestepersonene som var direkte involvert i hendelsen, og fornærmede.