Mann skal ha forsøkt å avverge slåsskamp – ble knivstukket

En mann i 40-åra er kjørt til sykehus med stikkskader etter melding om en knivstikking i Sarpsborg torsdag kveld, melder politiet i Øst.

Mannen er alvorlig skadet, opplyser operasjonsleder Terje Marstad til TV 2 torsdag kveld.

Klokken halv fem fredag morgen, kan han ikke gå detaljert inn på mannens helsetilstand, men han sier at mannen kommer til å klare seg.

– Ser ut som han forsøkte å avverge



Hendelsen fant sted i inngangspartiet til en Ekstra-butikk mens butikken fortsatt var åpen. Det var flere vitner til hendelsen.

Tre personer løp fra stedet etter hendelsen. Like før klokken 23.30 er en man i 20-årene pågrepet.

– Det er gjort beslag av gjenstander, og vi er på utkikk etter ytterligere én eller to til, sier operasjonslederen.

Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke gjenstander politiet har tatt i beslag.

Politiet tror ikke at det er en relasjon mellom fornærmede og den siktede.

– Det kan se ut som at fornærmede skal ha gått mellom for å avverge noe som kunne utarte til et slagsmål, sier Marstad.

STAKK AV: Personene som løp fra stedet er kjent for politiet fra før. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Han opplyser at politiet kjenner til flere av de involverte.

Jakter gjennom natten

– Politiet holder stort trykk i tro på at flere vil bli pågrepet utover natten, sier han, opplyser Marstad like før midnatt.

Men når TV 2 ringer klokken halv fem fredag morgen har de ikke hatt hellet med seg.

– Men vi vet hvem de er. Det er folk vi kjenner til, sa Marstrand.

På spørsmål om hva slags miljø personene var knyttet til, ville han gå i detaljer. Men han sier det ikke er noen Sverige-tilknytning, og at de kommer til å fortsette å lete etter de antatte gjerningspersonene.