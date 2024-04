Mann siktet for drap på venninne: – Kommer nok til å erkjenne straffskyld

GRÜNERLØKKA (TV 2): En mann i slutten av 20-årene er pågrepet og siktet for å ha drept en venninne i sin egen leilighet i Oslo. Mannen ringte selv til politiet.

– Vi skal i avhør nå. Han er preget av situasjonen, men innstilt på å forklare seg. Han kommer nok til å erkjenne straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Bjørn Rudjord, til TV 2.

Politiet fikk melding om hendelsen omkring klokken 03.00 natt til mandag da siktede selv ringte nødnummeret, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2.

Da politiet rykket ut, møtte de siktede i den aktuelle leiligheten på Grünerløkka. Han knyttet seg raskt til hendelsen og ble pågrepet på stedet.

FORSVARER: Advokat Bjørn Rudjord er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

TV 2 er kjent med at den drapssiktede mannen er straffedømt tidligere, men at det kun er snakk om mindre alvorlige forhold.

Klokken 08.13 mandag morgen ble avdøde kjørt vekk fra stedet i begravelsesbil.



Slik TV 2 forstår det, har siktede beskrevet avdøde som en venninne. De har kjent hverandre i lang tid.

Siktet for drap

Den pågrepne mannen er siktet for drap, opplyser politiet.

Klokken 11.00 er politiets krimteknikere fremdeles til stede i leiligheten. Samtidig sitter den siktede mannen i avhør.

POLITI: Politiet har pågrepet en mann på en adresse i Oslo etter et mulig drap. Foto: Beate Oma Dahle / NTB FULL UTRYKNING: Det var mye politi og helsepersonell på åstedet natt til mandag. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Krimleder Håkon Johannessen forteller at det ikke skal ha vært vitner til hendelsen.

– Vi har gjennomført en rundspørring, men har ikke kommet i kontakt med vitner. Dette vil bli fulgt opp utover dagen, sier han.

TV 2 har snakket med flere naboer. Ingen har hørt noe fra den aktuelle leiligheten i løpet av natten.

En av de nærmeste naboene forteller at hun satt våken og så på TV i natt, men at hun likevel ikke hørte noe. Først da politiet ringte på, forsto hun at noe hadde skjedd.

Beslagla gjenstand

Politiets krimteknikere ankom åstedet rundt klokken 04.30.



– Det er gjort beslag i saken, som vi også tror er blitt brukt til å utføre drapet, sa politiets innsatsleder mandag morgen.

SAMLER INFO: Politiets krimteknikere har mandag formiddag tatt med seg en rekke beslag fra åstedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Krimleder Johannssen ønsker ikke å utdype dette, men sier til TV 2 at det er gjort en rekke beslag i saken, blant annet en gjenstand som potensielt kan være drapsvåpenet.

– Men det er for tidlig å så fast det nå, sier han.