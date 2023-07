Mann siktet for drap på ukrainsk kvinne

Kvinnen ble funnet kritisk skadet på et hotell i Bergen som fungerer som innkvartering for flyktninger. Mannen som er siktet, har et barn sammen med den avdøde kvinnen.

– Den avdøde er en kvinne i 30-årene. Hun var ukrainsk flyktning og bodde på Magic hotel, der det er et slags mottak for ukrainske flyktninger, sier politiadvokat Are Nygård Bergh på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Kvinnen ble erklært død på sykehus i Bergen etter at hun ble funnet kritisk skadet på hotellet tirsdag ettermiddag.

En mann ble kort tid etter pågrepet og er siktet for drap.

Den siktede er aserbajdsjansk og i slutten av 30-årene, opplyser politiet på pressekonferansen.

– Denne mannen er nå siktet for forsettlig drap, sier Bergh.

Mannen og kvinnen hadde et barn sammen, som også bodde på hotellet, og som nå blir ivaretatt av barnevernet.

Det er uklart hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

HOTELL: Magic Hotel Solheimsveien fungerer som akuttinnkvartering for flyktninger, de fleste ukrainske. Det var her hendelsen fant sted. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Gjort beslag

Tidligere tirsdag opplyste politiet til TV 2 at den siktede hadde gitt et foreløpig avhør, men kunne ikke da si noe om hva vedkommende hadde forklart.

Politiet vil nå forsøke å avhøre den siktede, ved hjelp av tolk. Den siktede har fått oppnevnt forsvarer Anette Askevold.



– Det vil også bli gjort et arbeid for å avklare hans strafferettslige tilregnelighet, sier Bergh.

POLITIADVOKAT: Are Nygård Bergh ved Vest politidistrikt. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Politiet sier at de har gjort beslag i saken, men vil ikke gå inn på i hva.

De ønsker heller ikke å gi ytterligere detaljer om hva som har skjedd.

Ble pågrepet like ved hotellet

Bergh sier at politiet tirsdag ettermiddag har foretatt en del avhør på Magic hotel og at de vil fortsette arbeidet med vitneavhør samt at kriminalteknikere vil gjøre undersøkelser der.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 16 og politiet bekreftet ved 18.30-tiden at hun var død på sykehus.

Den avdøde kvinnen vil obduseres torsdag, men politiet vil tirsdag ikke gå inn på detaljer rundt hvilke skader kvinnen hadde.

Etter at kvinne ble funnet på hotellet, sa innsatsleder Frank Listøl til TV 2:

– En kvinne er tatt ut fra hotellet med kritiske skader og kjørt til akuttmottaket. Det har vært en hendelse mellom to personer, vi har pågrepet en mann like utenfor.



ETTERFORSKNING: Innsatsleder Frank Listøl sier politiet er helt i inneldende fase av etterforskningen, og derfor er sparsommelige med informasjon. Foto: Linda Ekeland / TV 2

Tirsdag kveld sier politiet at de ikke har noen opplysninger om at noen har sett den faktiske hendelsen som skal ha ført til kvinnens død.

TV 2 har vært i kontakt med siktedes forsvarer, som klokken 19.40 ikke har noen kommentarer eller opplysninger til saken.

Flyktninghotell

Hotellet ligger i et område ved Danmarks Plass, og fungerer som midlertidig bosted for flyktninger.

– De utgjør majoriteten av de som bor her, sier Listøl.

Ifølge politiets operasjonsleder Tore André Brakstad var det språklige utfordringer på stedet etter funnet av kvinnen.



BERGEN: Hotellet ligger i et område ved Danmarks Plass, og fungerer som innkvartering for ukrainske flyktninger. Foto: Linda Ekeland / TV 2

– Vi vet ikke om personer var vitner til hendelsen, men vitner meldte inn til oss, sier Brakstad.

– Vondt og trist

– Først vil jeg si at dette er vondt og utrolig trist, sier byråd Eduardo Hans Andersen for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune i epost til TV 2.

Han forteller at akuttinnkvarteringen huser flere flyktninger, de fleste fra Ukraina.

– Dette er mennesker som har opplevd mye. Vi har dialog med UDI, som har ansvaret for akuttinnkvarteringen, for hvordan vi som kommune kan bistå og på best mulig måte ivareta dem som trenger ekstraordinær hjelp etter denne tragiske hendelsen, sier han.

TRIST: – Dette er utrolig vondt og trist, sier byråd for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune, Eduardo Hans Andersen. Foto: Frode Hoff / TV 2

UDI: – Ingen kommentar

TV 2 har vært i kontakt med Bergen kommune, som viser til at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har det øverste ansvar for akuttmottaket.

– Vi må få mer oversikt over hendelsen. Derfor har jeg ingen kommentar til saken nå, sier Njård Guldbrandsen, regiondirektør i UDI.

– Hvordan vil beboerne følges opp etter hendelsen?

– Både Utlendingsdirektoratet og driftsoperatøren har rutiner for oppfølging av beboere ved en alvorlig hendelse.