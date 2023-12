Mann siktet for drap på Frogner

MISTENKELIG: Omstendighetene rundt gjør at politiet ser på dødsfallet som mistenkelig. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

En nabo sier han ble vekket av bråk fra avdødes leilighet natt til lørdag. Politiet har arrestert og siktet en ung mann for ha drept en annen mann.

Etter at en «godt voksen» mann ble funnet død i en leilighet på Frogner, vest i Oslo, har politiet iverksatt drapsetterforskning, opplyser de lørdag kveld.

En ung mann er pågrepet og siktet for drapet. Vedkommende tok selv kontakt med politiet og sa at noe var skjedd, sier politiinspektør Grete Lien Metlid under en pressekonferanse.

Den avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet mener å vite hvem han er og har derfor varslet mannens pårørende.

Kjente trolig ikke hverandre

Politiet mener at ingen andre var involverte i det angivelige drapet.

POLITIINSPEKTER: Grete Lien Metlid i Oslo-politiet opplyste om drapsetterforskningen etter at en mann lørdag ble funnet død i en leilighet på Frogner.

Ifølge politiet er det ikke noe som tyder på at den siktede og den avdøde kjente hverandre i forkant av fredag kveld.

– Det fremstår som det har oppstått en relasjon i går kveld eller natt, sier Metlid.

Ifølge Metlid er det for tidlig å si noe om motivet eller hva som skjedde i forkant av det angivelige drapet.

Politiet brukte lang tid

Den siktede tok kontakt med politiet ved 11-tiden lørdag formiddag.

Da var vedkommende hjemme hos seg selv. Det tok så to timer før politiet fant frem til leiligheten hvor den avdøde ble funnet.



MULIG ÅSTED: Politiets krimteknikere jobber lørdag kveld i denne leiligheten på Frogner. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Politiet tok seg inn i leiligheten og erklærte mannen død kort tid etter.

En nabo har fortalt til TV 2 at han hørte bankelyder, roping og skriking fra leiligheten i rundt klokken fire natt til lørdag.

Politiet sier at de er kjent med disse opplysningene og at tidsrommet på natten ser ut til å være aktuelt.

RESSURSER: Politiet har rykket ut med flere ressurser til en adresse på Frogner i Oslo, etter funn av en død person. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Våknet av bråk

TV 2 har vært i kontakt med en mann som bor i leiligheten under åstedet.

Han forteller at han ble vekket av bråk i firetiden natt til lørdag.

– Det hørtes ut som om noen dro et kjøleskap over gulvet, sier naboen.

Deretter hørte han bankelyder, roping og skriking, sier han.

KAMERA: Dette overvåkningskameraet er plassert i boligblokkens inngangsparti. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Veldig overraskende

En annen nabo sier hun kom hjem først lørdag formiddag.

Hun har ikke sett eller hørt noe utenom normalen, men forteller om mye oppstyr da hun dro på jobb lørdag ettermiddag.

– Jeg dro hjemmefra halv tre, da kriminalteknikerne kom, og fikk med meg at personen ble hentet ut, sier naboen til TV 2.

Hun sier politiet da snakket med naboer, men lot henne dra på jobb.

RUNDSPØRRINGER: Politiet gjør rundspørringer av naboer. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Naboen beskriver boligområdet som rolig, bestående av mange små leiligheter.

– Det er stort sett enslige som bor der, og noen par. Så det var veldig overraskende at det skulle skje noe sånt der, sier hun.

Hun sier bygningen er godt lydisolert.

– Det skal litt til før man hører noe. Så hvis noen har hørt noe, har det nok vært ganske høylytt.