Mann siktet for drap etter funn av død mann i Drammen

Mannen som ble siktet for grov kroppsskade etter funn av en død mann i 60-årene i en bolig i Drammen onsdag, er nå siktet for drap.

– På bakgrunn av den foreløpige obduksjonsrapporten av mannen som ble funnet død i en boligblokk i Drammen 31. januar, utvider politiet siktelsen til brudd på straffelovens § 275 som omfatter drap, heter det i en pressemelding fra Sør-Øst politidistrikt.

– Alvorlig sak



Den siktede mannen er fremdeles på sykehus, og er enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden hans.



– Han er operert, og kommer til å være på sykehus en god tid fremover. Det har så langt ikke vært mulig å gjennomføre et møte med ham på grunn av helsesituasjonen, skriver mannens forsvarer, Ketil Magnus Berg, i en melding til TV 2.



Han ønsker ikke å gå nærmere inn på skadeomfanget, men sier at siktede vil være avhengig av tett oppfølging de neste ukene.

– Det er en alvorlig sak hvor en er død og en annen er skadet. Det er viktig at politiet etterforsker saken bredt, for å finne ut hvorfor begge mennene har skader. Jeg vil advare mot å trekke for raske konklusjoner i denne saken, sier forsvareren.



Varetektsfengslet

Politiet rykket onsdag morgen ut etter melding om en skadet person i en boligblokk i Drammen, da de fant mannen i 60-årene død.

I en annen leilighet i blokken ble mannen som nå er siktet for drap, funnet skadet.

Siktede ble fredag varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, samt isolasjon og medieforbud i de to første ukene, melder Dagbladet.