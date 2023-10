Mann pågrepet etter dødsfall i Haugesund

En mann i 30-årene er siktet for å ha hensatt den avdøde i hjelpeløs tilstand. Vil forklare seg til politiet, sier mannen forsvarer.

En mann i 20-årene ble funnet hardt skadet i Haugesund sentrum natt til søndag. Mannen ble erklært død på sykehuset kort tid senere. Politiet betegner dødsfallet som mistenkelig.

Nå har en mann i 30-årene blitt pågrepet og siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand, opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding søndag ettermiddag.

Ukjent rolle

– Vedkommende ble pågrepet på bakgrunn av opplysninger i saken. Det er foreløpig ikke klart om, eller hvilken rolle den pågrepne mannen har i forbindelse med dødsfallet, sier politiadvokat Christine Kleppa.

Politiet er kjent med at den pågrepne var i kontakt med den avdøde kort tid før han ble funnet, men relasjonen mellom de to mennene er ukjent.

Dødsårsaken er heller ikke bekreftet.

– Det er for tidlig å gå ut med dødsårsak, eller hva slags skader vedkommende hadde, før obduksjonsrapporten foreligger, sier politiadvokaten til TV 2.

Politi ved sperringene etter at funnet av skadd mann som senere døde på Haugesund sykehus Foto: Jan Kåre Ness/NTB

Den avdøde vil bli obdusert mandag morgen. Pårørende til den avdøde er varslet.

– Jeg kan ikke si noe om hvilke hypoteser vi har, men vi etterforsker saken bredt, sier Kleppa.

Vil la seg avhøre

Den siktede har fått oppnevnt Odd Rune Tostrup som forsvarer.

– Han er villig til å la seg avhøre i løpet av kvelden. Vi går i gang med avhør nå om cirka en times tid, sier han klokken 17.50, sier advokaten til TV 2.

Av hensyn til etterforskningen vil forsvareren ikke gå nærmere inn på hva mannen vil si til politiet.

Sperret av område

Mannen ble funnet rundt klokken 03.45, opplyste innsatsleder Terje Heldal i Sør-Vest politidistrikt til TV 2 søndag morgen.

Politiet har vært på stedet for å gjennomføre videre undersøkelser for å finne ut om det har skjedd noe kriminelt eller ikke, og deler av området har søndag vært sperret av.

– Vi har iverksatt tekniske og taktiske undersøkelser. Vi har snakket med en del folk, i og med at dette er i nærheten av et hotell. Nå avventer vi at kriminalteknisk gruppe skal komme til åstedet og gjennomføre en full undersøkelse, sa innsatslederen i 08.30-tiden.