Mann pågrepet etter bombetrussel mot Ormen Lange

Politiet rykket torsdag ut til en uavklart situasjon ved petroleumsfeltet Ormen Lange i Aukra. Det meldte politiet i Møre og Romsdal på Twitter klokken 09.16.

Klokken 09.50 sier politiet at saken er avklart, og kort tid senere blir det kjent at årsaken var en trussel mot Ormen Lange.

Ordfører i Aukra, Odd Jørgen Nilssen, opplyser til TV 2 at det ble sendt inn en bombetrussel.

– Det er klart at det blir dramatisk når man får slike meldinger og vi satte stab med en gang vi fikk inn meldingene.

Ordføreren oppfattet at det var snakk om en falsk melding.

– Ikke holdepunkter for at trusselen var reell og vi er tilbake i en normalsituasjon, skriver politiet i en pressemelding.

Ikke første gang

Gjerningspersonen er kjent for politiet for lignende forhold, og saken blir etterforsket videre.

– Vi har pågrepet en som er siktet for bombetrusselen som ble ringt inn til politiet i Møre og Romsdal tidlig i ettermiddag, sier politiadvokat Åge Sliper Midling til TV 2.

Det var NRK som omtalte pågripelsen først, som også skriver at den pågripende mannen er bosatt i Trøndelag.

– På grunn av hans psykiske helsetilstand vil vi begjære han tvangsinnlagt når vi får han til sykehuset i Trondheim, sier Midling.

POLITI: Politiadvokat Aage Sliper Midling i Trøndelag Politidistrikt uttaler seg om Ormen Lange pågripelsen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Det er samme mann som ringte inn en uspesifisert trussel mot hurtigruteskipet MS Nord-Norge onsdag 5. oktober. Det bekrefter Midling til TV2.

Under en pressekonferanse tidligere torsdag opplyser politiet at de mistenker det samme.

– Det er særdeles alvorlig, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad.

Politiet vil ikke kommentere innholdet i trusselen.

EVAKUERT: Hele gassanlegget på Nyhamna ble evakuert som følge av hendelsen. Det opplyste ordfører i Aukra, Odd Jørgen Nilssen til Dagens Næringsliv. Foto: Gunn Aarønes / Romsdals Budstikke

– Full evakuering

Heimevernet hadde vakthold på feltet etter bombetrusselen.

– Det er full evakuering. Vi setter nå krisestab, sa Aukra-ordfører Odd Jørgen Nilssen, til DN, da situasjonen fortsatt var uavklart.

Klokken 10 sa ordføreren at de var i ferd med å avrunde kriseberedskapen som ble opprettet i forbindelse med trusselen.

Arbeiderne som ble evakuert fra Ormen Lange, vender tilbake etter at situasjonen er avklart. Produksjonen gjenopptas som normalt, opplyste Shell klokken 10.30.

Shell er daglig operatør på feltet.

– Som følge av politiets avklaring og vår egen vurdering, normaliserer vi driften og sender de evakuerte tilbake på jobb, sier direktør Jan Soppeland for kommunikasjon og myndighetskontakt i Shell til NTB.

Produksjonen vil gå som normalt, opplyser Soppeland.

– Vi skal ivareta folkene våre som ble evakuert, og vi vil gå gjennom situasjonen for å se hva vi eventuelt kan lære av den. Når det gjelder selve hendelsen, så må vi henvise til politiet om dette, sier Soppeland videre.

Se ordfører i Aukra om den urolige timen her:

Norges nest største gassfelt

Olje- og energidepartementet bekreftet at de var orientert om hendelsen ved Ormen Lange, da TV 2 ringte rundt klokken 09.20.

Ormen Lange-feltet ligger omtrent 120 kilometer nordvest for Kristiansund, og er Norges nest største gassfelt, ifølge Shell sine sider.

– Vi har registrert at politiet har lagt ut melding. Vi sjekker hva som er bakgrunnen for meldingen. Jeg har ingen informasjon utenom dette, sa Jan Soppeland, myndighetskontakt og direktør for kommunikasjon i Shell, før politiet varslet at situasjonen var avklart.

BOMBETRUSSEL: Store styrker rykket ut etter bombetrussel mot Ormen Lange. Foto: Gunn Aarønes / Romsdals Budstikke

Evakuerte og mobiliserte

Ormen Lange har ingen plattform eller installasjoner på havoverflaten. Alt offshore produksjonsutstyr er lokalisert på havbunnen, ca 120 kilometer nordvest for Kristiansund i Norskehavet.

Gassco mottar gass fra Ormen Lange-feltet og Aasta Hansteen-feltet. Kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco har fått informasjon om hendelsen.

– Vi er kjent med situasjonen og har mobilisert beredskapen for å finne ut hva som har skjedd. Vi er i dialog med Shell som er daglig operatør på anlegget, sa Viksund til TV 2 klokken 09.30.