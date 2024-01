Mann omkom etter snøskred i Hemsedal

Politiet satte i gang en redningsaksjon like før klokken 14.30 fredag etter melding om at tre menn i 20-årene var involvert i et snøskred på Sollaust i Hemsedal. Da var én person ikke gjort rede for.

Klokken 16.15 meldte politiet at personen var funnet, og at hjelpemannskapene jobbet med å grave personen ut. Kort tid senere fikk ble det gitt livreddende førstehjelp til vedkommende.

Klokken 17.24 opplyser politiet at personen er i ferd med å bli lastet opp i et redningshelikopter som vil fly vedkommende til Ullevål sykehus.

Klokken 20.37 opplyste politiet at mannen var omkommet. De pårørende er varslet.

De to andre mennene som var involvert i skredet, har blitt sjekket av helsepersonell og er uskadet. Det var de to som varslet nødetatene om hendelsen.



Skredet var på rundt 80 ganger 20 meter, ifølge politiet.