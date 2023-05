Mann i kamuflasjeklær drepte tre personer – har forskanset seg

Minst fire personer er skadet etter at en mann med kniv og jaktrifle har angrepet personer i byen Nakano i det japanske prefekturet Nagano torsdag.

Klokken 12.30 melder Fuji News Network at en kvinne og to politimenn har dødd av skadene de pådro seg.

Også statskanalen NHK opererer med samme tall på drepte. Minst én fjerde person har fremdeles status som lettere skadet.

Gjerningsmannen skal fremdeles være på frifot, og forskanser seg ifølge avisen Asahi inne i et hus på privat adresse.

Kyodo News og avisen Sankei skriver begge at politiet og byrådet nå mener bygningen han sitter inne i er hjemmet til byrådsleder Masamichi Aoki.



Ifølge Kyodo meldte politiet like før klokken 13.00 at en femte mann skal være skadet, men at han ligger for nært stedet hvor mannen sitter barrikadert. De vet derfor ikke hvor alvorlig hans tilstand er.

Rundt klokken 13.00 meldte NHK at det ble hørt skudd i nærheten av det barrikaderte området.

Gjerningsmannen skal ha vært kledd i kamuflasjeklær, solbriller og en maske. Det opplyser politiet til statskanalen.

Ifølge TV-kanalen JNN ble minst én av de skadde stukket med kniv. Politiet ber folk utvise stor forsiktighet i området, og sier beboere bør holde seg hjemme..

Brannvesenet i Nagano opplyser til rikskringkasteren NHK at flere personer er skadet, og at det skal være personer som har blitt skutt.

Ifølge tabloidavisen Yomiuri var det tre menn og én kvinne som ble skadet. Politifolkene var blant disse. De skriver at det er uklart om han har tatt gisler inne i bygningen.

Nakano er en småby med rundt 40.000 innbyggere. Byen er kjent særlig for produksjon av enokitake-sopp, samt annet jordbruk.

Skyteepisoder og voldelig kriminalitet er sjeldent i Japan. I fjor skapte det internasjonal oppsikt da landets tidligere statsminister Shinzo Abe ble skutt og drept under en tale i byen Nara vest i landet.