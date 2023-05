Mann i kamuflasjeklær drepte fire personer: – Hadde lyst til å drepe

PÅ VAKT: Politifolk sperrer veien ved huset hvor en bevæpnet mann har forskanset seg i Nakano i Nagano-prefekturet i Japan torsdag. Foto: Kyodo News via AP

Japansk politi pågrep en mann, etter at han ikledd kamuflasjeklær og utstyrt med kniv og jaktrifle angrep personer i byen Nakano i det japanske prefekturet Nagano torsdag.

Klokken 12.30 melder Fuji News Network at en kvinne og to politimenn har dødd av skadene de pådro seg. En eldre kvinne ble også drept, melder BBC.

Siden klokken 13.00 har japanske medier på stedet meldt at de har hørt flere skudd fra området rundt en bygning hvor den antatte gjerningsmannen har barrikadert seg.

Forskanset i politikerhjem

Gjerningsmannen forskanset seg ifølge avisen Asahi inne i en privatbolig.

Kyodo News og avisen Sankei skriver begge at politiet og byrådet nå mener bygningen han oppholder seg i er hjemmet til byrådsleder Masamichi Aoki. BBC melder at mannen skal være sønnen til byrådslederen.



Det var lenge en uklar situasjon på åstedet: Ifølge Kyodo meldte politiet like før klokken 13.00 at en skadet mann ligger for nært stedet der mannen hadde forskanset seg.

Gjerningsmannen var kledd i kamuflasjeklær, solbriller og en maske. Det opplyste politiet til statskanalen NHK. Et vitne på stedet sa til kanalen at de så mannen med en «flere centimeter lang kniv».

– Hadde lyst til å drepe

NHK har snakket med et vitne på stedet som hevder han møtte gjerningsmannen da han flyktet fra åstedet der han knivstakk en kvinne før han avfyrte jaktgeværet og tok livet av to politimenn.

– Jeg spurte «Hvorfor gjør du noe sånt?», og han svarte til meg: «Jeg hadde lyst til å drepe, så jeg drepte dem», sa mannen på telefon i en direktesending hos den japanske kringkasteren.

SPERRING: Politi på gaten i Nakano torsdag. Foto: Kyodo News via AP

Ifølge TV-kanalen JNN ble minst én av de skadde stukket med kniv. Politiet ber folk utvise stor forsiktighet i området, og sier beboere bør holde seg hjemme..

Brannvesenet i Nagano opplyser til rikskringkasteren NHK at flere personer er skadet, og at det skal være personer som har blitt skutt, men natt til fredag er det rapportert om fire drepte. Hendelsesforløpet omkring den fjerde, eldre kvinnen er ikke klarlagt.

Nakano er en småby med rundt 40.000 innbyggere. Byen er kjent særlig for produksjon av enokitake-sopp, samt annet jordbruk.

Skyteepisoder og voldelig kriminalitet er sjeldent i Japan. I fjor skapte det internasjonal oppsikt da landets tidligere statsminister Shinzo Abe ble skutt og drept under en tale i byen Nara vest i landet.