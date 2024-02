Mann i 60-årene døde etter knivstikking i Vardø

Mannens kone er siktet i saken. Hun er tidligere kjent dømt for vold mot den nå avdøde ektemannen.

En mann i 60-årene døde etter å ha blitt knivstukket i Vardø fredag kveld. Den avdødes kone siktet for grov kroppsskade med døden til følge, opplyser politiet i en pressemelding.

– Politiet ble varslet klokken 20.53 om hendelsen av helse som kom til stedet. Fornærmede ble sendt med SAR-Queen til Hammerfest sykehus hvor han senere døde. Den avdøde vil bli sendt til obduksjon, opplyser avsnittsleder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen.

Avsnittslederen begrunner siktelsen overfor TV 2:

– Det er den siktelsen vi har tatt ut nå innledningsvis. Så vil videre etterforskning avdekke om vi eventuelt utvider den. Siktelsen er basert på funn på stedet og hennes innledende forklaring, opplyser Pettersen.

Politiet har gjort beslag av en kniv de mener kan knyttes til handlingen.

Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt kvinnen erkjenner straffskyld eller knytter seg til hendelsen. Verken avdøde eller siktede er folkeregistrert i Finnmark, men har «en viss tilknytning til stedet».

– De er ikke kjent for politiet i Finnmark fra tidligere. Vi er kjent med at siktede tidligere er dømt for vold mot avdøde, men det skjedde i en annen del av landet og vi kjenner ikke innholdet i dommen, opplyser Pettersen.

Politiet meldte først om hendelsen sent fredag kveld. Mannen ble da sendt til sykehus etter det politiet beskrev som en voldshendelse.

– Vi fikk melding via AMK. Det gikk ut på at det var bråk og støy en privat adresse. Av det vi vet var det den avdøde og siktede på adressen, og vi har ikke grunn til å tro at det var noen flere til stede, selv om vi ikke kan utelukke dette, sier Pettersen.



TV 2 har vært i kontakt med et vitne som så en person bli ført ut av et hus på adressen i håndjern fredag kveld, iført hvit kjeledress. Ifølge vitnet skal dette ha gått rolig for seg.

Den siktedes forsvarer, Jens Bernhard Herstad, har foreløpig ikke fått snakket med sin klient.



Pårørende er varslet om dødsfallet.