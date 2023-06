Mann i 20-årene siktet for trusler mot Oslo Pride

Tirsdag melder politiet at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet for trusler mot Oslo Pride.

Ifølge politiet er truslene fremsatt gjennom e-post og annen digital kommunikasjon over internett.

Den siktede er en norsk statsborger, og vedkommende ble avhørt sent mandag kveld. Han har forklart at han sendte truslene.

Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 15.00 tirsdag.

TV 2 har vært i kontakt med både pressevakt i Oslo-politiet og operasjonsleder Eirik Sandnes om ytterligere opplysninger rundt pågripelsen og siktelsen.

Ingen av dem ønsker å kommentere saken og viser til at en politiadvokat vil svare på spørsmål etter fengslingsmøtet.

Nekter straffskyld

Ifølge TV 2s opplysninger er siktede straffedømt tidligere.



Det er advokat Svein Erling Jensen som er forsvarer for siktede. Han var til stede under avhørene sent mandag kveld.

– Min klient erkjenner de faktiske forhold, men han erkjenner ikke straffskyld og motsetter seg varetektsfengsling, sier Jensen til TV 2.



Oslo Pride er den største festivalen i Norge som feirer skeiv kjærlighet og mangfold. Festivalen eies av Fri Oslo og Akershus. Årets festival starter fredag og avsluttes lørdag 1. juli med Pride-parade gjennom hovedstadens gater.

Kritikk av PST

Terrorangrepet mot fjorårets Pride-festival, hvor to personer ble drept og ni personer fikk skuddskader, sitter nok friskt i minne hos de fleste.

I en fersk rapport om angrepet, slås det fast at terroren kunne vært avverget, og at politiet hadde informasjon om trusler mot Pride-feiringen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får i rapporten kritikk på flere punkter, og PST-sjefen har beklaget.

Også justisminister Emilie Enger Mehl (Så) har møtt kraftig kritikk i forbindelse med saken – blant annet for at hun har nektet å kalle angrepet for terror og at det skeive miljøet mener hun har vært usynlig i kjølvannet av angrepet.