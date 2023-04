Mannen som ble funnet død fredag kveld, ble drept, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har nå sikker identitet på fornærmede. Avdøde er en norsk mann i 20-årene, som var bosatt i en annen kommune, i et nabo-politidistrikt.

– Vi jobber med å kartlegge fornærmedes bakgrunn og tilknytning til Lørenskog og andre taktiske og tekniske etterforskningsskritt med nødvendige ressurser, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

Pårørende er varslet. De har fått oppnevnt bistandsadvokat Monica Melgård. Hun har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

PARKERINGSPLASS: Den døde mannen ble funnet på en parkeringsplass like ved Løkenåsen skole. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kartlegger hendelsesforløpet

Politiinspektør Reinholdt-Østbye forteller at de etterforsker saken for fullt.

– Vi etterforsker det som drap basert på observasjonene patruljene gjorde da de kom frem. Foreløpig er det for tidlig å være spesifikk om nærmere omstendigheter rundt hendelsesforløpet, sier han til TV 2.

Politiet jobber også med å undersøke bakgrunnen og nettverket til avdøde, men vil ikke kommentere om han er kjent av politiet fra før.



– Når var avdøde sist sett i live?

– Det vet vi ikke, det er blant tingene vi undersøker.



Politiet ønsker fortsatt tips og observasjoner knyttet til bevegelser av personer og kjøretøy i området ved Løkenåsen skole, på parkeringsplassen ved fotballbanen, i tidsrommet fredag 28. april klokken 15 til 20.



ETTERFORSKER: Politiet ønsker fortsatt tips og observasjoner knyttet til bevegelser av personer og kjøretøy i området. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ble funnet livløs

Det var fredag kveld at politiet i Øst fikk melding om at en livløs mann var funnet ute på en parkeringsplass tilknyttet Løkenåsen skole i Lørenskog.

Det ble sendt flere ressurser til stedet, sa innsatsleder Knut Øyvind Kosi til TV 2 sent fredag kveld.

– Før politiet var fremme, var ambulanse på stedet og vedkommende ble konstatert død, sa han da.

ETTERFORKSER: Innsatsleder Knut Øyvind Kosi. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet jobbet med etterforskning på stedet gjennom hele natten frem til de forlot åstedet klokken 05.40.

Ingen pågrepet

Lørdag ettermiddag sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til TV 2 at de fremdeles ikke har noen mistenkte eller siktede i saken, men at de har avhørt et flertall personer.

– Gjennom natten har vi vært i kontakt med flere personer som vi har jobbet oss frem til, men nærmere hvem og hvor mange, får vi komme tilbake til.

KRIMINALTEKNIKERE: – Gjennom natten har vi vært i kontakt med flere personer som vi har jobbet oss frem til, forteller politiet. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Hvorfor mener dere at det er et drap?

– Begrunnelsen er basert på hva krimteknikere og patruljen forteller oss – det er summen av det og hva patruljen som gjør at vi etterforsker det som drap.

Ikke gjort beslag i våpen

Han sier videre at de nå jobber med å kartlegge avdødes nettverk og bevegelser.

Politiet vil i løpet av lørdag jobbe videre på stedet etter at de gjennomførte undersøkelser i løpet av natten.

MORGENTIMENE: Politiet har jobbet på åstedet gjennom hele natten. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Har politiet gjort beslag i våpen?



– Nei, så vidt meg bekjent er det ikke gjort noen beslag av våpen knyttet til drapshandlingen.

Han vil heller ikke kommentere hvilke skader avdøde eventuelt har.

Politiet har sperret av et stort området rundt der den avdøde er funnet.

SØK: Politiet med kriminalteknikere jobber gjennom natten. Her søkes det med hjelp av politihund. Foto: Frode Sunde / TV 2

Søker med hund

Politiinspektør Reinholdt-Østbye vil ikke gå inn på hvilke funn eller observasjoner de har gjort rundt den avdøde.

Han sier at det var tilfeldige forbipasserende som fant mannen og meldte fra til ambulanse og politi.

Den avdøde vil nå bli begjært obdusert.

– Så har vi en dialog med rettsmedisinere om foreløpig obduksjonsrapport, som vi håper foreligger i løpet av noen dager eller tidlig neste uke, sier politiinspektøren.

BLODSPOR: Dagen etter var det fremdeles blodspor på parkeringsplassen der mannen ble funnet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet sier også at det ikke er noe som tilsier at innbyggere på Lørenskog ikke tenger å være bekymret for den angivelige gjerningspersonen.

