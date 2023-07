Mann i 20-årene alvorlig skadd etter politiaksjon: – Skremmende og alvorlig

SKUDDLØSNING: Politiet avfyrte skudd under en målrettet aksjon på Grønland natt til søndag. Foto: Geir Olsen/NTB

En mann i 20-årene er innlagt på sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt skutt av politiet natt til søndag. Det bekrefter konstituert politimester i Oslo politidistrikt, Jan Eirik Thomassen.

Politiet er svært ordknappe om detaljene rundt skuddløsningen, og henviser til Spesialenheten som etterforsker saken. Mannen ble skutt i overkroppen.

– Antall skudd er noe Spesialenheten må undersøke og komme tilbake til. Det samme gjelder foranledningen for at det ble avfyrt skudd, sier Thomassen under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Målrettet aksjon

Her fortalte Thomassen at aksjonen mot hotellet på Grønland var nøye planlagt, og et ledd i Oslo-politiets målrettede arbeid mot stadig mer åpenlys og utbredt narkotikaomsetning i området.

TATT GREP: Konstituert politimester Jan Eirik Thomassen beskriver utviklingen på Grønland som skremmende og alvorlig. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Denne sommeren har Oslo politidistrikt hatt et økt fokus mot kriminelle miljøer som selger narkotika på Grønland. Vi har også hatt økte tilfeller av våpenbruk, og har denne sommeren sett at det ble avfyrt skudd på åpen gate i området, sier Thomassen.

– Det er skremmende og alvorlig og noe vi må ta tak i, legger han til.

Politiet har derfor økt tilstedeværelsen i området og jobbet med å avdekke sentrale aktører i miljøet.

– I natt ble det innført en målrettet aksjon med sikte på å pågripe flere personer. Politiet gikk da inn i en bygård på Grønland, forteller den konstituerte politimesteren.

Under aksjonen støtte politiet på to menn, begge norske statsborgere i 20-årene. En av disse ble skutt, mens den andre er pågrepet og siktet for narkotikakriminalitet.

– Jeg har ikke grunnlag for å si at de er en del av et organisert nettverk, men de er kjent for politiet fra tidligere, sier Thomassen.

Endret sikkerhetsbilde

Han forteller at den økte kriminaliteten på Grønland også får konsekvenser for hvordan politiet vurderer sin egen sikkerhet i slike oppdrag.

– Politiet må tenke seg mer om. Vi hever våre vurderinger når det gjelder å tenke sikkerhet, det er helt klart.

ENDRET SIKKERHETSSITUASJON: Situasjonen på Grønland får konsekvenser for hvordan politiet tenker sikkerhet, sier den konsituerte politimesteren. Foto: Geir Olsen/NTB

Han viser blant annet til at politiet velger å bevæpne seg når de arbeider med oppdrag knyttet til miljøet på Grønland.

Han kan ikke kommentere om mennene i 20-årene var bevæpnet under politiaksjonen natt til søndag.

– Det har jeg ingen opplysninger om.

– Flere bevæpner seg

TV 2 har bedt Politiets Fellesforbund redegjøre for hva de tenker om sikkerhetssituasjonen for operative politistyrker på Grønland.

– Jeg har ingen opplysninger om at situasjonen i natt er relatert til noe forverret sikkerhetssituasjon for politiet, sier lokallagsleder Marius Bækkevar.

Han påpeker samtidig at patruljer stadig påtreffer flere personer med større skadepotensiale enn tidligere.

– Vi ser generelt at det er økende voldsbruk, stadig flere som bevæpner seg med kniv, mye rus og psykiatri, avslutter lokallagslederen.



TV 2 har vært i kontakt med advokat Sidra Bhatti fra advokatfirmaet Rogstad, som representerer mannen som ble skutt. Av hensyn til etterforskningen vil hun foreløpig ikke kommentere saken.