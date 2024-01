Mann dømt til sju og et halvt år forvaring

En mann i 30-årene ble fredag dømt for å satt på flere branner på Hamar.

Straffen er satt til forvaring i sju år og seks måneder med en minstetid på fem år.



Dommen gjelder blant annet brannen i en verneverdig bygård i Grønnegata på Hamar i januar 2022.

Mannen tente på flere steder i en leilighet i bygården, ifølge dommen fra Østre Innlandet tingrett. Leiligheten ble raskt overtent, og hele bygården ble totalskadet i storbrannen.

Det økonomiske tapet ble beregnet til 46 millioner kroner.

– Retten finner at skadeverket er særlig grovt på grunn av størrelsen på verdiene som gikk tapt og bygningsmassens størrelse, heter det i dommen.



Storbrannen på Hamar: Får bistand fra Kripos. Foto: Lars Nyland / TV 2

Dommen inkluderer også en brann i mai 2019. Mannen tente på sin egen kjellerleilighet i Vognvegen 4b i Hamar, som ble totalskadet i brannen. Husets to andre leiligheter fikk store røykskader.



– Når det gjelder det subjektive straffbarhetsvilkår, finner retten at tap av menneskeliv fremstod som en nærliggende fare for tiltalte da han startet brannen. Han visste at flere lå og sov, men varslet ingen om brannen, heter det i dommen.

Brannen forårsaket brann- og røykskader på til sammen 8,5 millioner kroner.

Ifølge dommen var mannen i begge tilfellene beruset, men han bedømmes som om han var edru.

I tillegg til forvaringsdommen, er mannen også dømt til å betale til sammen 431.500 kroner i erstatning til fire ulike fornærmede i saken.