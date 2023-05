Mann døde etter lastebilvelt på E6

Jan Arne Austad / TV 2 Politiet i Trøndelag melder onsdag morgen at E6 er stengt etter en trafikkulykke i Vuddudalen i Levanger.

En mann i 50-årene, som var fører av lastebilen, ble bekreftet omkommet av lege på stedet.

– Mannen ble sittende fast i bilen etter ulykken og det var svært krevende å komme til for redningsmannskap. Mannens pårørende er varslet, skriver politiet på Twitter klokken 10.15.



Lekkasje

– Det er en alvorlig trafikkulykke. Bergingsarbeidet vil ta litt tid. Det har vært vitner til kjøringen. Vi må snakke mer med dem og høre hva de har sett, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til TV 2.



Vegvesenets ulykkesgruppe har ankommet stedet. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Kjøretøyet ligger slik at det har vært vanskelig å komme inn til sjåføren.

Det er en tankbil med limstoff til asfaltindustrien som har veltet.

Noe av limstoffet i tankbilen har lekket ut, og havnet i en bekk ved siden av veien. Operasjonsleder Ebbe Kimo sier politiet har fått tilbakemelding på at det ikke er snakk om et giftig stoff.



– Trafikkaos

Veien blir trolig stengt «en god stund framover», opplyser Kimo videre. Det skyldes et svært krevende rednings- og åstedsarbeid.

– Det meldes om trafikkaos på omkjøringsveiene etter ulykken i Vuddudalen. Ikke mye vi får gjort med det i øyeblikket, sier politiet klokken 10.30.

Ulykken skapte kø i begge retninger på E6, og situasjonen førte til problemer også for redningsmannskapene som var på vei til stedet, sa politiet på Twitter.

KØ: Politiet har sperret veien i Vuddudalen. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Vi får melding om at biler i køen forsøker å snu. Dette skaper utfordringer for rednings­mannskaper på vei til ulykkesstedet. Vi ber derfor om tålmodighet og at biler i køa står der de er inntil videre, skrev politiet.

– Biler som fortsatt står i køa på E6 kan nå snu om de ikke allerede har gjort det. Men vis aktsomhet, melder politiet klokken 10.30.