Mann døde etter å ha blitt funnet skadd i Haugesund

ETTERFORSKNING: Et område rundt funnstedet er sperret av. Foto: Jostein Viestad

Krimteknikere er på vei til Haugesund for å etterforske dødsfallet.

Politiet fikk søndag morgen melding om funn av en skadd mann i Haugesund. Vedkommende ble fraktet til sykehus, hvor han senere ble erklært død.

– Klokken 03.45 ble det funnet en person hardt skadd i en gate i Haugesund sentrum. Han ble fraktet til sykehus, hvor han ble erklært død, sier innsatsleder Terje Heldal i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

FUNNSTED: Mannen ble funnet i nærheten av et hotell. Foto: Jostein Viestad

Politiet er på stedet for å gjennomføre videre undersøkelser for å finne ut om det har skjedd noe kriminelt eller ikke, og deler av området er sperret av.

– Vi har iverksatt tekniske og taktiske undersøkelser. Vi har snakket med en del folk, i og med at dette er i nærheten av et hotell. Nå avventer vi at kriminalteknisk gruppe skal komme til åstedet og gjennomføre en full undersøkelse, sier innsatslederen i 08.30-tiden.

Krimteknikere vil bistå fra Stavanger og politiet understreker at de fremdeles er tidlig i etterforskningen.