Mann arrestert i forbindelse med drapet på Tupac

Duane «Keffe D» Davis er arrestert i forbindelse med drapet på rapperen Tupac Shakur.



Det melder nyhetsbyrået AP, som siterer kilder med kjennskap til saken. Også ABC News får bekreftet at en mann er arrestert.

Shakur ble skutt 7. september 1996 av noen som satt i en forbipasserende hvit Cadillac. Han døde på sykehus seks dager senere av skadene.

IKON: Tupac Shakur var nominert til seks Grammy Awards og hadde gitt ut sitt fjerde album da han ble skutt og drept i Las Vegas i 1996. Foto: Frank Wiese/AP Photo

Ingen har blitt pågrepet i saken, og drapsgåten har fått mye oppmerksomhet i de påfølgende 27 årene.

Gangster-skikkelse

AP skriver at Davis ble arrestert tidlig fredag morgen. Det er ikke kjent hva han formelt er siktet for, og en tiltale forventes å komme senere fredag.

I sommer ransaket politiet i Nevada et hus utenfor Las Vegas i forbindelse med drapet.

Ifølge AP var det konen til det nå arresterte Davis sitt hjem som ble ransaket. Ifølge dokumenter var politiet ute etter gjenstander «knyttet til drapet på Tupac Shakur».

60 år gamle Davis er en selverklært gangster med et fargerikt rulleblad. Han har også nær tilknytning til en av politiets tidligere hovedmistenkte. Davis er onkelen til Orlando «Baby Lane» Anderson, som hadde en langvarig krangel med Shakur da de begge var i live.

Anderson nektet hardnakket for å ha noe med drapet å gjøre, og ble selv skutt og drept i et gjengoppgjør to år etter Shakurs død.



RANSAKET: Store politistyrker omringet og ransaket dette huset, rundt 30 kilometer utenfor sentrum av Las Vegas i sommer. Foto: Ty ONeil/AP Photo

Under ransakingen tok politiet med seg flere datamaskiner, en mobiltelefon og en harddisk. I tillegg tok de med seg ulike dokumenter, fotografier, et musikkmagasin med Shakur på forsiden og et eksemplar av Duane Davis sin selvbiografi «Compton Street Legend».



Det politiet antar er cannabis, så vel som ammunisjon til et håndvåpen, ble også beslaglagt.



Hevder han kjenner sannheten

Etter snart tre tiår med mangel på pågripelser eller annen konkret informasjon om drapet på den ikoniske rapperen, har det florert med konspirasjonsteorier om hvem som sto bak.

I selvbiografien som politiet konfiskerte, hevder Duane Davis selv å ha kjennskap til detaljer om drapet på Shakur, så vel som det uløste drapet på rapperen Biggie Smalls ett år senere.

– Jeg er et av de eneste gjenlevende øyevitnene til drapet på Tupac, som også vet hvorfor både Tupac og Biggie ble drept, skriver Davies i boken.

Det var først i 2018 at Duane Davis ombestemte seg, og i et intervju med BET uttalte han seg for første gang offentlig om skyteepisoden. Davis innrømmet at han hadde vært i forsetet av den hvite Cadlliacen, og hevdet videre at hans avdøde nevø Orlando Anderson var én av to personer i baksetet.

Davis sa videre at skuddene ble avfyrt fra baksetet, men av respekt for «gatekodeksen» ville han ikke nevne skytterne med navn.