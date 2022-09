Mann alvorlig skadd etter skyteepisode i Oslo

Like etter klokken 09 tirsdag morgen rykket store politistyrker og ambulanser ut til Torshov i Oslo etter melding om skudd.

– En person er trolig skutt. Vi har kontroll på fornærmede, opplyser politiet.

Politiet startet et omfattende søk etter gjerningspersoner i området. Men etter hvert åpnet de muligheten for at personen kan ha påført skuddskadene selv.

Våpen funnet

– Den tilskadekomne er alvorlig, men formentlig ikke livstruende skadd. Vi er av den oppfatning at hendelsen ikke utgjør en risiko for andre i området, skriver politiet på Twitter.

Den skadde er en mann i 30-årene og har skader i hode og overkropp.

Her blir en av personene som var på åstedet under skytingen innbragt i politibilen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Politiet opplyser at de jobber med flere hypoteser, inkludert muligheten for at skaden er selvpåført.

Det antatte åsted er innendørs i en leilighet. Politiet opplyser at de har gjort funn av våpen.

– Vi har per nå ikke info som tilsier at vi må søke etter en gjerningsperson, opplyser politiet.

Kontroll på fire personer

Like etter klokken 10 sier politiets innsatsleder, Tonje Branderud, at de har kontroll på fire personer totalt, inkludert den skadde mannen.

– Vi har kontroll på personer som vi mener har vært til stede da hendelsen skjedde, og vi håper at deres forklaringer kan belyse hendelsesforløpet, sier Branderud til TV 2.

Politiet opplyser at de tre personene som de har kontroll på er personer som var i den aktuelle leilighet.

– Disse har per nå status som vitner, opplyser politiet og legger til at avhengig av hvilken informasjon politiet får gjennom etterforskningen avgjør hvilken status de tre personene vil få.

Politiets innsatsleder Tonje Branderud sier at de har kontroll på den skadde og tre andre personer. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Åstedet er sperret av og vil undersøkes av krimteknikere.

Politiet jobber fortsatt med vitneavhør på stedet.

Holdt skolelever inne

Rektor ved Nordpolen skole, som ligger rundt 200 meter fra åstedet, sendte tirsdag morgen melding til foreldre om at de holder elever inne i skolebygningen på grunn av skytehendelsen.

I meldingen ba de også elever som ikke hadde ankommet skolen ennå om å holde seg hjemme inntil de kom med ny beskjed.