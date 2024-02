Mann (25) frifunnen for sovevoldtekt i Bergen

FORSVARAR: Ellen Eikeseth Mjøs er forsvarar for 25-åringen som har nekta for sovevaldtekt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Lagmannsretten tvilar ikkje på at kvinna har blitt valdteken, men fleirtalet meiner det ikkje er bevist at det var 25-åringen som gjorde det.

Mannen møtte i lagmannsretten i januar, etter å ha anka dommen han fekk i tingretten under dei store overgrepssakene i fjor vår.



25-åringen var ikkje ein av dei som stod tiltalt for gruppevaldtekt, men vart dømd både for å ha hatt grov seksuell omgang med ei 15 år gamal jente og for ei sovevaldtekt av ei ung kvinne i Bergen sommaren 2018.

– Eg var så redd, og eg ga beskjed, men han slutta ikkje, fortalde den 24 år gamle kvinna om det ho opplevde natt til 28.juli 2018.

Nekta

Då hadde ho vore på fest hjå ein bekjent og endte opp med å overnatte på eit gjesterom. På natta vakna ho av det ho skildrar som at «han lå nederst i sengen og fingret meg».

25-åringen fekk ei samla straff på over tre års fengsel for begge tiltalepunkt i tingretten, men anka sistnemde.

Han har heile tida nekta for valdtekta.

– Eg fekk sjokk, fortalde 25-åringen om då han vart politimeldt.

No har han altså vunne fram.

Retten deler seg

Retten meiner det ikkje er tvil om at kvinna opplevde det ho har fortald om, men dei delte seg i eit flertall og eit mindretall i spørsmålet om det var 25-åringen som gjennomførte valdtekta.

Dei to fagdommarane og tre meddommarar meiner det ikkje er bevist at 25-åringen var gjerningspersonen.

«Etter en samlet vurdering av alle opplysninger og bevis finner flertallet at det knytter seg ikke ubetydelig usikkerhet til hvem som utførte overgrepet mot fornærmede», skriv fleirtallet i dommen.

Mindretallet på to meddommarar meiner det er bevist at 25-åringen var den som utførte sovevaldtekta.

Kjente igjen mannen

Kvinna politimelde mannen først i forbindelse med at dei andre overgrepssakene vart kjent hausten 2022.

Dei fem mennene i dei tre ulike overgrepssakene opplevde å bli tagga i sosiale medier. Då kjente kvinna att 25-åringen på eit sladda bilete.

– Eg hugsar eg fekk ein skikkeleg stor klump i magen då eg såg han, og såg kva han hadde gjort.

11 månadar fengsel likevel

Lagmannsretten har bestemt at straffa for grov seksuell omgang med 15-åring blir sett til 11 månadar fengsel.



I tingretten fekk mannen strafferabatt på grunn av enorm omtale i sosiale medium.

Han blei mellom anna jaga og filma av bergensartisten Kamelen, som seinare la videoen ut på Instagram-profil. Det måtte han betale 20.000 kroner i bot for.

Lagmannsretten gir også noko frådrag i straff for eksponeringen.

