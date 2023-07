Mandag var den varmeste dagen noensinne målt i verden

En «dødsdom» for mennesker og økosystemer, mener forsker.

Mandag 3. juli var den varmeste dagen som er registrert på verdensbasis, ifølge tall fra det amerikanske senteret for miljøprognoser (NCEP).

Den gjennomsnittlige globale temperaturen ble målt til 17,01 grader, ifølge NCEP. Senteret er underlagt det vitenskapelige direktoratet USAs nasjonale værtjeneste.

Den forrige rekorden på 16,92 grader ble satt i august 2016 mens flere deler av verden var rammet av hetebølger.

Flere varmerekorder

Det sørlige USA har de siste ukene lidd under intens varme. I deler av Kina har en hetebølge med temperaturer over 35 grader vedvart. Samtidig er det målt temperaturer over 50 grader i Nord-Afrika.

Mens juni i år var den varmeste som er målt noensinne i Storbritannia, hvor rekorden ble knust med 0,9 grader.

– Ved siden av naturlig variasjon, har bakgrunnsoppvarming av jordens atmosfære som følge av menneskeskapte klimaendringer økt muligheten for å nå rekordhøye temperaturer, sa klimaforsker Paul Davies etter rekorden i Storbritannia.



Årets juni i Norge ble målt til å være den fjerde varmeste noensinne.

– Dødsdom

Selv i Antarktis, der det nå er vinter, registreres uvanlig høye temperaturer.

– Dette er ikke en milepæl vi bør feire, sier klimaforsker Friederike Otto ved Crantham-instituttet for klimaendring og miljø ved Imperial College i London.

– Dette er en dødsdom for mennesker og økosystemer, sier hun.

Forskere mener klimaendringer, kombinert med det oppvarmende værfenomenet El Niño, har skylden for de høye temperaturene.

– Dessverre ser det ut til å bare være den første i en rekke nye rekorder som settes i år. Økende klimautslipp kombinert med El Niño presser temperaturer til nye høyer, sier Zeke Hausfather, forsker ved Berkeley Earth, i en uttalelse.