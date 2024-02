Mahomes avgjorde for Chiefs i forlengningen – tredje superbowlseier på fem år

Det ble veldig spennende for Taylor Swift og resten av publikum, da kampen gikk mot ekstraomganger. Turneringen har fått enda større oppmerksomhet enn tidligere, fordi superstjernen er kjæresten til Travis Kelce som spiller for Kansas City Chiefs.

Og til slutt kunne hun juble:

Kansas City Chiefs vant Superbowl for tredje gang på fem år da San Francisco 49ers ble slått 25-22 etter forlengning i en dramatisk kamp.

For tredje gang triumferte Patrick Mahomes og lagkameratene ved å vende finalen etter pause. Niners var klart best i første halvdel og ledet også 19-16 mindre enn to minutter før slutt, men Mahomes regisserte et siste angrep, og Harrison Butker sparket utligningspoengene tre sekunder før slutt.

JUBEL: Kansas City Chiefs-spiller Travis Kelce og kjæresten Taylor Swift i et hett kyss etter at seieren var innkassert. Foto: Brian Snyder / Reuters

Niners vant myntkastet og fikk ballen først i forlengningen. Brock Purdy førte laget dypt inn i motstanderens sone. Et touchdown ville avgjort kampen, men laget måtte nøye seg med Jake Moodys tredje trepoenger.

Dermed var det opp til forsvaret å stoppe Chiefs, men Mahomes lot seg ikke stoppe og avsluttet et angrep over 75 yards og 14 spill med en touchdownpasning til Mecole Hardman.

Dominerte før pause

Niners dominerte før pause, da Mahomes ble holdt i stramme tøyler og favorittmottakeren Travis Kelce var usynlig.

Chiefs lå under 0-10 da laget sprakk nullen med et trepoengspark 20 sekunder før pause. Etter pauseunderholdningen av Usher slo laget tilbake, først da Butker satte superbowlrekord med et trepoengspark fra hele 57 yards.

En tabbe av spesialistene for mottak av spark vendte kampen i slutten av 3. periode. Chiefs overtok ballen bare 21 yards fra målsonen, og på neste spill kastet Mahomes en touchdownpasning til Marquez Valdes-Scantlng som ga laget ledelsen.

Niners slo tilbake da laget i stedet for å utligne med et trepoengspark lyktes på 4. forsøk 15 yards fra motstanderens mållinje, og Jauan Jennings sto deretter imot to taklingsforsøk og løp inn en pasning fra Purdy til touchdown og 16-13-ledelse.

Ekstrapoenget ble blokkert, og dermed kunne Butker utligne med et trepoengspark.

Niners-kicker Moody sendte sitt lag i ledelse igjen med et spark fra 53 yards med 1.53 minutt igjen, men Butker ordnet forlengning med sin tredje trepoenger.

Historien gjentok seg

For San Francisco 49ers gjentok historien seg. For fire år siden ledet laget 20-10 over Chiefs sju minutter før slutt, men tapte 20-31 etter tre sene Chiefs-touchdown.

I fjor lå Chiefs under med ti poeng ved pause og med seks poeng før siste periode, men slo Philadelphia Eagles 38-35.

I første halvdel var Brock Purdy vinner av quarterbackduellen. Mahomes’ kontrakt med Chiefs (450 millioner dollar over ti år) er verd 4,7 milliarder kroner mer enn den Purdy har med Niners (3,7 millioner dollar over fire år), men i valuta for pengene var det utklassing motsatt vei – helt til Mahomes avgjorde igjen.