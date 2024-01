Magma antas å ligge under Grindavik

Innbyggerne i Grindavik på Island må nok en gang evakuere. Myndighetene frykter at et nytt vulkanutbrudd er i emning. Dette bildet er tatt 21. desember. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB Foto: Marco Di Marco / AP / NTB

Et utbrudd kan skje inne i byen, melder Islands meteorologiske institutt. – Alle må komme seg ut.

Innbyggerne i småbyen Grindavik på Island må evakueres igjen på grunn av fare for et nytt vulkanutbrudd.

Tidlig søndag morgen melder Islands meteorologiske institutt at magmaen trolig har strømmet til under bakken under byen.

HEFTIG UTBRUDD: Ved forrige utbrudd måtte også innbyggerne evakuere, men lavaen nådde aldri byen. Foto: Marco Di Marco

Det forrige vulkanutbruddet, 18. desember, nådde aldri frem til Grindavik. Denne gangen er det mulig at utbruddet kan skje innenfor bygrensene.

– Alvorlig situasjon

Myndighetene ga lørdag kveld alle de om lag 4000 innbyggerne beskjed om at de måtte forlate byen innen mandag kveld. Søndag kveld bes redningsmannskaper også om å komme seg ut.

– Dette er en alvorlig situasjon. Det er et stort behov for å handle raskt og evakuere Grindavík umiddelbart, sier Kristín Jónsdóttir, fra det islandske meteorologiske instituttet til kringkasteren RUV.

Det har ifølge Ruv blitt registrert flere jordskjelv under byen.

Fristen til å evakuere byen ble opprinnelig satt til mandag kveld. Ruv melder at det er større risiko for sprekker og uventede sprekkåpninger i Grindavik enn tidligere.

Etter klokka 19 lokal tid mandag blir det forbudt å oppholde seg i byen. Forbudet gjelder i tre uker, opplyser politiet. Sivilforsvaret sier søndag morgen at det antas at alle innbyggere har kommet seg ut.

10. november ble alle innbyggerne i den lille byen på Reykjaneshalvøya vest på Island evakuert etter en rekke jordskjelv som etterlot store sprekker og åpninger i jordskorpen.

Jordskjelvene var et varsel om et forestående vulkanutbrudd, og det inntraff 18. desember. Lavaen fra vulkanutbruddet nådde imidlertid ikke fram til Grindavik.