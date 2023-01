Magisk hekseoppblomstring

at hekser står bak død, skilsmisser og økonomisk ruin.

I Norge opplevde den «positive» heksekulturen full oppblomstring under pandemien.

– Jeg omtaler meg selv som heks, bekrefter Maja Ja Jansen.

Hun snakker varmt om det magiske ved intuisjon og energi. Det bruker hun for å oppnå resultater for seg selv. Og for andre.

– Heksekunst gir meg en slags mening i livet, slik ulike typer religion er for mange andre. Man er del av noe større og åndelig.

NYRELIGIØS: Maja Ja Jansen har funnet sin vei i livet. Og mener hun er like overtroisk som de som tilber guder i andre religioner. Foto: Privat

21-åringen fra Jessheim er student ved OsloMet. Og del av den voksende heksebevegelsen i Norge.

– Under pandemien begynte jeg å praktisere heksekunst mer. Og jeg fikk øynene opp for flere aspekter.

Det er ikke mer kokos å samtale med kort enn å snakke med gud i kirken. Maja Ma Jansen

Maja bruker tarotkort.

– Jeg snakker med kortene, men det er ikke slik at tarotkort gjør deg til heks. Det kommer jo an på hvordan man bruker redskapene. Magien kommer i form av energiutveksling. Kortstokken og meg, vi kan gi hverandre råd…

– Du snakker med en kortstokk…?

– Ja, men det er ikke mer kokos å samtale med kort enn å snakke med gud i kirken. Også verdensreligionene bygger på overtro.

Hekser er ikke like og folk er ikke like, sier hun og forsøker å utdype mer hvordan hun tolker begrepet «heks».

– Hekser er som regel mer bevisst på heksekunstens historie, spiritualitet og okkultisme, men jeg ville ikke sagt at det er noe alle hekser bryr seg om.

Formelglass

Maja henter mye energi fra naturen.

– Og jeg plukker blader, kvister, fjær og annet fra naturen. Og blander det gjerne med urter og krystaller. Dette legger jeg i formelglass som forsegles med voks eller stearin.

Formelglassene har en intensjon, de tilpasses mottaker og det handler om å gi omsorg og positiv energi.

FORMELGLASS: Kunststudent Maja Ja Jansen dyrker heksekunst og mener formelglassene bringer mye positivt med seg. Foto: Privat

Dagens står ofte for verdier som respekt for naturen, toleranse og en åpen holdning til andre kulturer og livssyn.

Jansen mener hun representerer en positiv heksebevegelse som er opptatt av moder jord. Og som vil bruke tro og evner på en positiv måte.

– Jeg har flere venner som gjør lignende ting som jeg gjør, som spår, og som kaller seg heks, men uten at vi praktiserer helt likt.

Internasjonal trend

– Vi kan forvente at flere blir opptatt av dette og at vi kan få en mer organisert bevegelse som knytter seg til internasjonale trender. Vi kan få et nytt livssynssamfunn, sier Rune Blix Hagen, førsteamanuensis emeritus i historie ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Hagen har etablert seg som en ekspert på hekser og trolldomsprosesser og med stor kunnskap på norsk heksehistorie.

HEKSESTEINEN: Rune Blix Hagen forteller at Norges mest kjente heks ble brent på bålet på Nordnes i Bergen i 1590. Anne Pedersdatter Beyer ble anklaget for å ha tatt livet av seks mennesker, deriblant et barn. Foto: Privat

– Det er stadig større oppmerksomhet rundt dette og det ser ut som at det er en subkultur som appellerer til stadig flere. Og dette vil vokse i mer organiserte former, spår Hagen.

Fagfolk TV 2 kontakter forteller at interessen for hekser og magi har økt påtagelig de siste årene.

Magisk pandemieffekt

– Pandemien ga nok rom og tid for ettertanke og det å finne ut av ting og bruke mer tid på selvrefleksjon og selvinnsikt. Mange søkende individer fant sin vei og har reflekterte mer over ulike åndelige retninger, forklarer Hagen.

PANDEMI-BOOM: Under pandemien mener fagfolk at heksekulturen fikk et kraftig oppsving i Norge. Foto: Privat

Hagen forstår argumentene om at noen hengir seg til hekseri og tilber det åndelige.

– De som tror på engler og gud forholder seg også til det overnaturlige. Den nye heksebevegelsen lager sin egen åndelighet hvor røkelse, krystaller og ulike ritualer står sentralt.

Klimafokus og motstand

– Opptatthet av klima og naturvern er med på å styrke den nye heksebevegelsen, som gjerne fremstår som en type moder jord-religion.

Fakta: Religionen Wicca Wicca er en paganistisk religion, det vil si at man tilber naturen, og har flere guder. Mange hemmeligholder at de er utøvere av wicca, og det er derfor vanskelig å si hvor mange som regner seg som hekser i de ulike landene, men man vet at religionen vokser. Det de har felles, er en tro på to eller flere kjønnede guder, som guder og gudinner fra keltisk, gresk eller egyptisk mytologi. I en del norske miljøer henvender man seg også til norrøne guder. Mange ser på de ulike gudene som forskjellige uttrykk for den samme guddom. Det er også vanlig å hente inspirasjon fra religioner som hinduismen og buddhismen og å tro på karma og reinkarnasjon, altså gjenfødsel.

– Det som gjør folk opprørt er at her kommer noe nytt, som egentlig har samme utgangspunkt, men det er andre ting som står i sentrum fremfor gud og engler. Det er mer en slags åndelighet knyttet til naturen og mer flerguderi.

I kristne og muslimske miljøer ser man med stor skepsis på denne «religionen» hvor en tilber flere guder og naturkreftene.

– Verdensreligionene tar avstand fra dette hvor man plutselig får konkurrenter på sitt eget felt. Dette kan nok oppleves som både truende og utfordrende, sier Hagen.

Ifølge FN og Amnesty Internasjonal er moderne heksejakt mye vanligere enn vi liker å tro. Dette fører i noen land til regelrette utenomrettslige henrettelser.

SNAKKER MED KORTENE: Maja Ma Jansen snakker med kortene når hun spår venner og bekjente. - Jeg er heldig som er omringet av åpne og nysgjerrige folk, sier hun. Foto: Privat

Fakta: Hekser og paganisme Hvem som helst kan kalle seg «heks». Mange driver med dette alene eller i heksesirkler med andre medlemmer. Mange av dagens hekser knytter seg til førkristen religion (paganisme). Noen dyrker førkristne guder, mens andre forholder seg til naturen som guddommelig – uten dermed å oppleve seg som medlem av en religion. Felles for de moderne heksene synes å være en nærhet til naturen og dens rytmer, en sterk tro på menneskets potensial, og avstandstagen fra religiøse autoriteter. Paganisme:

Gruppebetegnelse på forskjellige gamle naturreligioner som dyrker flere guddommer. I europeisk historie omfatter det blant annet keltisk, norrøn og samisk religion. Utøverne følger årstidenes syklus for å samstemme seg med naturen og dens skiftninger. Animisme:

En religiøs oppfatning om at alt i naturen har sjel. Alt har en sjel eller ånd, både døde og levende ting. Hvert tre eller innsjø har en egen kraft. Animismen er nært beslektet med panteismen, som sier at Gud er i alt. Kilder: Wikipedia, Nordens Paganister, Store norske leksikon

Forårsaker død og sykdom

Én milliard mennesker tror at hekser og trolldom forårsaker død og sykdom. Også naturkatastrofer, ulykker, infertilitet og ekteskapsproblemer, knyttes til hekser og trollmenn.

Det viser en omfattende studie utført av Boris Gershman, forsker ved American University i Washington i USA.

– Det er en tradisjonell oppfatning i mange såkalte utviklingsland at noen mennesker med vilje kan påføre skade ved å bruke overnaturlige krefter. Dette er det samme som påståtte hekser ble beskyldt for før i tiden i Norge, sier Rune Blix Hagen.

Undersøkelsen ble utført i 94 land. På kartet herunder kan du se hvilke land det dreier seg om, og fargeintensiteten markerer hvor mange i befolkningen som tror på det overnaturlige.

HEKSE-UNDERSØKELKSE: Kartet viser utbredelsen av troen på hekser. Jo grønnere, jo flere tror på hekser og trolldom. Foto: Grafikk: Boris Gershman

Positive hekser

Heksene i Norge oppfattes som mer positive. Her er man opptatt av den positive energien og ofte knyttet til et samspill med naturen.

– Det er en relativt uskyldig form for selvforståelse og selvutvikling og flørting med ulike ritualer. I visse tilfeller kan dette også slå over til bløffmakeri og bedrageri, og at noen gjerne forsøker å spille på tendenser i samfunnet som man kanskje kan gjøre business på, forklarer Hagen.

FORFULGTE HEKSER: Rune Blix Hagen mener dagens hekser bør kunne sin historie. Noen noen hundre år siden ble kvinnelige hekser brent levende på bål. Foto: Privat

– Tror du noen av de norske heksene har overnaturlig evner?

– Jeg er sterkt skeptisk, men nysgjerrig.

Hagen mener moderne hekser bør sette seg inn i den rettsforfølgelsen med ild og bål som mange hundre norske kvinner ble utsatt for utover 1600-tallet.

– Dette som en motsats til kommersialiseringen og romantiseringen av heksefiguren, oppfordrer Hagen.

– Et tastetrykk unna

På internett og sosiale medier er interessen rundt heksekulturen sterkt økende.

– Tilgjengelighet er et stikkord. Man må ikke ha fysisk nærhet til et fellesskap, eller ha greid å skaffe seg en spesiell bok. Alt er et tastetrykk unna, forklarer Anne Kathrine Kalvig som er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Kalvig møtte første gang heksebevegelsen tidlig på 1990-tallet da hun som student på religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen intervjuet en yppersteprestinne som ledet en heksesirkel.

Særlig mange unge kvinner tiltrekkes av og praktiserer «heksekunst», wicca eller lignende spiritualitet via internett.

– Det uttrykker et verdivalg, en frihet og hva som er appellerende for denne gruppen og denne generasjonen, mener Kalvig.

– Noen mener dette er fjas og tull…?

– Religioner er ikke vitenskap og fakta. Så om man mener en jente som kjenner healing fra rosenkvarts driver med tant og fjas, må en jo kunne forklare hvorfor ikke bønn til en guddom ikke også er det.

NYRELIGIØSE: Nyreligiøsitet er en samlebetegnelse for et bredt spekter av religiøse og åndelige strømninger som har dukket fram i Vesten i løpet av de siste hundre årene. Foto: Privat

– Men hva er en heks i dine øyne?

– Dersom man med heks tenker på moderne heksereligion, en del av nyreligiøsiteten, så tenker jeg at en heks er karakterisert av et ønske om å relatere seg til krefter og det guddommelige i naturen.

Hun forklarer videre at det handler om kroppslige erfaringer og et bredt spekter av magiske ideer.

– Og praksiser som den enkelte står fritt til å utforske og definere som passende i rituell sammenheng, sier Kalvig til TV 2.

Møter kritikk

På altanen hjemme hos Maja Ma Jansen ligger en konvolutt. Den er forlatt ute og sendt fra noen som ikke vil at hun skal praktisere heksekunst.

– Brevet ligger der fordi den negative energi skal fryses bort, smiler hun.

BØR BLI FRELST: En ukjent person mener Jansen bør slutte med hekseri og trenger frelse. Foto: Privat

Brevet som ble mottatt oppunder jul er håndskrevet og inneholder også noen kristne brosjyrer.

– Jeg trengte å bli frelst, ellers kommer jeg til helvete. Litt guffent, men jeg tar meg ikke nær av det, sier hun lattermildt.

NYSGJERRIGHET: Mange er fasinert over det kunststudenten driver med på fritiden og hun får stort sett bare positive tilbakemeldinger. Foto: Privat

Mange er positive og oppsøker «heksevenninnen» for å bli spådd og for å delta i små ritualer.

– Jeg er heldig som er omringet av åpne og nysgjerrige folk, de som ikke synes noe om det har jeg kuttet ut for lenge siden.

Hun blir betenkt over måten likesinnede blir møtt på i andre deler av verden. Hvor hekser ofte forbindes med død og fordervelse.

– Hva tenker du om det du ser ute i verden, at noen blir beskyldt og drept for å drive med trolldom?

– Det er grusomt og forferdelig.