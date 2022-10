«Mafia-fred» i Medellin

FREDELIGERE: Et medlem av den kriminelle gruppen Oficina de Envigado poserer med en pistol inne i et hus i Medellin i Colombia. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

– Fred er bra for business, sier mafiamedlemmet «Joaquin» (37) til nyhetsbyrået AFP om hvorfor de kriminelle gruppene nå ønsker å unngå vold.

37-åringen, som egentlig har et annet navn, er iført en stor caps, vide bukser og en Nike-hettegenser. I hånden holder han en pistol av merket Beretta.

I august gikk det syv dager uten ett eneste drap i Medellin – noe som av nyhetsbyrået omtales som en ny sikkerhetsrekord.

Nedgangen i vold tilskrives i stor grad en uoffisiell, men gjensidig fordelaktig, forståelse mellom narkogjengene, paramilitære og sikkerhetstjenester.

Da byens ordfører Daniel Quintero omtalte den positive nedgangen, sa han at «sikkerhet i Medellin måles i liv» som blir reddet.

NARKOGJENGENE: Flere medlemmer av den kriminelle gruppen Oficina de Envigado står i en bakgate i Medellin i Colombia. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

97 prosent drapsnedgang

«Joaquin» er en såkalt capo, noe som tilsvarer en leder på et lavere nivå. Han er med i en gjeng som han ikke ønsker å navngi. Gjengen følger regler som er satt av den kriminelle organisasjonen Oficina de Envigado, eller Kontoret fra Envigado – kalt opp etter en naboby.

Ifølge capoen handler Oficina i solidaritet med lokalsamfunnet. Han mener også at den meste kjente personen knyttet til Medellin – narkokongen Pablo Escobar – var «altfor voldelig».

29 år har gått siden Escobar ble skutt og drept på et tak i Medellin, idet han forsøkte å flykte for ikke å bli tatt til fange.

På den samme tiden har drapsraten i Medellin stupt med 97 prosent. Byen er i dag et av de mest populære turistmålene i Colombia.

FERIEDESTINASJON: Medellin har de siste tiårene blitt et yndet mål for turister. Foto: JOAQUIN SARMIENTO/AFP

– Alle i vårt territorium lever i fred, hevder «Joaquin» og fortsetter:

– Vi ønsker ikke å skremme handlere og folket. Vi behøver at folket er med oss.

– Som et foretak

Til tross for de mange årene siden Escobars død, dominerer fremdeles narkohandel flere av de fattigste bydelene i tremillionersbyen.

Og her er det mulig å få tak i en rekke produkter, som marijuana og kokain, eller billigere og farligere rusmidler.

– Alt er organisert. Det er som et foretak. Du har selgerne, logistikken og soldatene. Sjefene betaler lønningene våre – vi gjør jobben.

Ifølge narkogjengene velger politiet å se bort fra det ulovlige de gjør, så lenge gjengene holder gatene fredelige.

POSERER: Tre medlemmer av den kriminelle organisasjonen Oficina de Envigado i Medellin i Colombia. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Joaquin kaller den nåværende fredelige tilstanden for «mafia-fred».

– Det er ingenting som er bedre enn fred, sier «Javier» som er en kollega av «Joaquin».

Han legger til:

– Hver gruppe styrer sitt eget territorium som de ønsker ... Sjefene snakker seg i mellom. Alt er ordnet på en rolig måte, hevder han.

Tilbyr gjengene amnesti

Siden 1992 har drapsraten i Medellin gått fra hele 350 per 100.000 innbygger til 10,2 per 100.000 innbygger så langt i år – noe som også er nesten halvparten så lavt som landsgjennomsnittet i Colombia.

Den nyvalgte og venstreorienterte presidenten i landet, Gustavo Petro, har lovet å bringe «fullstendig fred» til det colombianske folk.

Det vil han blant annet gjøre ved å tilby amnesti til mafiamedlemmer som ønsker å gi opp det kriminelle livet.

– Vi er villige til å lytte. Vi vil gjøre det som mafiasjefene bestemmer seg for, har presidenten sagt.

NY PRESIDENT: Gustavo Petro, her avbildet under FNs generalforsamling i september i 2022. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

I slutten av september leverte Petro også en tordentale til FNs generalforsamling i New York.

Her satte han det han mener er en mislykket krig mot narkotika, i sammenheng med klima- og miljøkrisen.

Ifølge presidenten går det direkte ut over Colombias natur og befolkningen at vestlige land fører denne krigen som han kaller «hyklersk», blant annet ved på sprøyte farlige kjemikalier over jungelen for å utslette koka-plantasjer.

– For å ødelegge kokaplanten, kaster de ut gift som for eksempel glyfosat, som igjen renner ut i vannet vårt, sa han til generalforsamlingen.

Petro krevde så en slutt for «den irrasjonelle krigen mot narkotika».