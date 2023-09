Må svare om ektemannens aksjekjøp

Tidligere statsminister Erna Solberg vil få spørsmål om sin egen habilitet og ektemannens aksjekjøp når hun møter i kontrollkomiteens høring.

– Hun må svare på om hun har vært inhabil i noen saker i forbindelse med ektemannens aksjehandler, sier Rødts Seher Aydar til NTB.

Hun vil også vite om Solberg har skaffet seg fullstendig oversikt over Sindre Finnes' aksjekjøp, slik hun har plikt til.

På spørsmål om hun tror at Solberg kan ha begått samme feil som Anniken Huitfeldt, svarer Aydar:

– Det er bare Erna Solberg som kan svare på det.

Fokusområdet

Det har stormet rundt Solberg etter hun ble konfrontert med aksjekjøpene til ektemannen under hennes år som statsminister.

Ektemannen Finnes kjøpte aksjer i selskapet Nekkar hele 72 ganger mellom mai 2020 og september 2021, ifølge E24.

På den måten trosset Finnes advarslene fra statsministerens kontor vedrørende kortsiktig aksjehandel.



– Jeg var ikke klar over omfanget, men jeg var klar over at Nekkar var et selskap jeg måtte være varsom på, for min søster satt i styret til selskapet. Så det var innenfor et område vi allerede hadde fokus på, sier Solberg til TV 2.



Søsteren Marit sitter fremdeles i styret til aksjeselskapet.

(NTB).