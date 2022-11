Lyngbrann ute av kontroll: Flere hus evakueres

Det har brutt ut lyngbrann i Roan i Åfjord kommune i Trøndelag lørdag ettermiddag.

Adresseavisen skriver at et øyevitne oppdaget brannen i 15.30-tida. Brannvesenet anslår at et område på ett til to mål brenner.

Mye vind

Like etter klokken 18.00 sier Frode Lyngvær fra Fosen brann og redning til TV 2 at situasjonen er veldig uoversiktlig.

15-20 boliger ble evakuert som følger av brannen. Disse blir nå fraktet til et evakueringssenter som kommunen har opprettet.

– Så håper vi i det lengste at brannen ikke når så langt, sier rådmann i Åfjord kommune Per Johansen til NTB.

Klokken 19.10 opplyser Lyngvær til TV 2 at de begynner å få oversikt over omfanget.

– Vi har fått etablert oss, og mener vi er i stand til å hindre brannen fra å spre seg inn i bebyggelse, sier han.

Lyngvær understreker at det fortsatt er mye vind i området, og at arbeidsforholdene derfor er krevende.

– Det er fortsatt en god brann i fjellsida.

Nærmer seg bebyggelse

Ifølge brannvesenet er det snakk om bare 50-100 meter mellom brannen og husene.

Operasjonsleder Anne Birgitte Arras i Trøndelag-politiet opplyste tidligere på ettermiddagen at brannen hadde potensiale til å spre seg til et større område.

– Vi har foreløpig ikke fått melding om at det har tatt fyr i noe bebyggelse, sier Arras til TV 2 like før klokken 18.30.

Brannvesenet har bedt om bistand fra Sivilforsvaret.

– Vi har mannskaper fra både Roan og Åfjord i gang, i tillegg til Sivilforsvaret. Ambulanse og Røde Kors bistår også, sier Lyngvær i Fosen brann og redning.

Evakuert

En av dem som har måttet forlate huset sitt er Steinar Kristian Eian. Han forteller at det brenner en god del, men foreløpig er han ikke veldig bekymret for huset.

– Så langt er det ikke direkte fare, men det kan plutselig skje om flammene lurer seg forbi dem, sier Eian til TV 2.

Han anslår at flammene er omtrent 900 meter fra huset hans, men sier et fjellparti med lite vegetasjon skiller flammene fra huset.

Eian har evakuert fra huset, men kan fortsatt se brannen. Han forteller om store branner på rundt ti ulike steder, med småbranner innimellom.

– Akkurat nå brenner det en god del oppi der, men brannvesenet og frivillige er oppi der og spyler vann. Kontroll har de nok ikke, for det blåser, sier han.