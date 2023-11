Lukt avslørte tragedie – lå død i ti dager

Da har Therese ligget død i minst 10 dager, til tross for at bygget var døgnbemannet.

Noen uker etter at TV 2 møtte henne, blir hun funnet død på den slitte sofaen.

Therese ville bort fra et svært belastet kommunalt leilighetsbygg.

– Jeg kan ligge død her i en måned, uten at noen finner meg.

Kenneth Molvik viser frem et bilde av datteren Therese. Fra den gang den sprudlende tenåringsjenta hadde livet foran seg.



– Hun har alltid vært hjertegod, alltid smilende og i godt humør. En nydelig og herlig jente.

MISTET DATTEREN: Kenneth Molvik viser frem et bilde av datteren Therese. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Molvik rister forsiktig på hodet.

Han vet det har skjedd mye vondt i datterens liv siden bildet, tatt for drøyt tjue år siden.

– Velkommen



Vi spoler frem til en varm sommerdag i 2023.

Den nå 37 år gamle Therese åpner inngangsdøren.

Therese beskriver sin kommunale leilighet.

– Å bo her i Bjørnsonsgate, et bygg fullt av mennesker med rus og psykiske lidelser, er ekstremt slitsomt.

Therese føler seg kun trygg bak en låst dør.

– Mitt største ønske er å komme meg bort herfra.



Ansiktet og bevegelsene hennes avslører et hardt liv.



Therese ønsker å leve et normalt liv, men da trenger hun en kommunal bolig i et annet og mindre belastet bomiljø.

Hun har lenge forsøkt å få bytte til en annen kommunal leilighet, men uten å lykkes.

– Jeg vet ikke hvorfor de ikke har villet hjelpe meg. Men mitt høyeste ønske er å komme meg vekk herfra.

– Vil vekk så fort som mulig

TV 2 har i flere reportasjer satt søkelys på boforhold og ivaretakelse av rusavhengige mennesker.

I denne anledningen traff vi Therese.

Foto: Robert Reinlund / TV 2

Den 37 år gamle bergenskvinnen har bodd i det kommunale leilighetskomplekset i Bjørnsonsgate 4 siden etableringen i 2014.

I dette bygget kontrollerer et vaktselskap adgangen. Her har Bergen kommune samlet mange rusmiddelavhengige og psykisk syke mennesker.

Over tid har blant annet naboer filmet og dokumentert at politi, ambulanse og brannvesen gjentatte ganger har rykket ut til denne adressen.

Therese flyttet inn i Bjørnsonsgate 4 da hun var i slutten av tjueårene.

Den kommunale leiligheten kostet henne nærmere 6000 kroner i måneden. Det er prisen kommunen krever for en stuen, et trangt kjøkken, toalett og dusj. Alt presset inn på drøyt 20 kvadratmeter.

Det er 33 tilsvarende leiligheter i bygget. Døgnet rundt ruser mennesker seg.

Allerede før bygget ble tatt i bruk, advarte eksperter kommunen om at en ikke bør samle mer enn fem til seks leiligheter av denne typen på samme adresse, dersom beboere som Therese skal ha de beste muligheter for å komme seg ut av et tungt rusmiljø.

– Jeg vil jo komme meg vekk herfra så fort som mulig, men jeg lurer på hvorfor de ikke hjelper en som trenger det virkelig, spør Therese.



Beboerne her har alle ulike daglige helse- og omsorgsbehov. Bygget fungerer også som en magnet på andre rusavhengige trekker hit for både å bruke, kjøpe eller selge rusmidler.

Overdosedødsfall

Therese forteller om Tonny Nilsen, som bodde i en naboleilighet.

– Tonny lå død i leiligheten sin i mange dager før de fant ham, forteller Therese.

34-åringen ble funnet død på sitt eget bad. Bergen kommune lovet i etterkant å se på rutinene for å unngå tilsvarende hendelser.

Therese sier hun tviler på at oversikten og kontrollen er blitt bedre.

– Jeg kan ligge død her i en måned, uten at noen finner meg.

Therese får langt på vei rett i sin egen spådom.

Therese Haugsvik ble bisatt 31. august 2023. Hun ble 37 år gammel. Obduksjonen avslørte at Therese trolig har ligget død i minst ti dager i leiligheten, før hun ble funnet.

– Horribelt

– Det er håpløst, helt horribelt, det skulle aldri skjedd, sier far Kenneth Molvik.

TV 2 er kjent med at det var den intense lukten i gangen utenfor leiligheten til Therese, som gjorde at ansatte i bygget valgte å låse seg inn i leiligheten.

Synet av den døde bergenskvinnen, som hadde ligget død i minst ti dager, var sjokkerende og traumatisk.

En av de ansatte ble umiddelbart sykmeldt etter funnet.

VILLE BORT: Therese fryktet det verste om hun ble boende i Bjørnsonsgate, og ville derfor bort. Men hun sier at hun aldri fikk den hjelpen hun trengte. Foto: Frode Hoff / TV 2

Stengt for besøkende

Familien til Therese stiller spørsmål ved hvordan datteren kunne ligge død i dagevis, uten at noen fanget dette opp.

Siden februar 2023 var Bjørnsonsgate 4 stengt for besøkende.

Faren til Therese reagerer på at datteren og andre beboere i månedsvis er blitt nektet å ta imot uanmeldte og impulsive besøk i sine egne leiligheter.

Dette skulle først godkjennes av kommunen.

Etter intervjuet med faren til Therese har kommunen lempet på restriksjonene for besøkende.

Lenger nede i artikkelen svarer kommunen på kritikken fra familien.

FORTVILET: Kenneth Movik mener det var en tabbe at kommunen ikke oppdaget at Therese var død før lenge etter hun døde. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Kenneth Molvik utelukker ikke at besøksnekt kan ha hindret at besøkende avdekket at datteren var alvorlig syk eller døende.

– Det er en helt forferdelig tabbe fra kommunens side å ikke ha større oppfølging. Det er tragisk, ingen skulle opplevd noe sånt, sier Kenneth Molvik til TV 2.

Familiemedlemmer gir uttrykk for at de frykter at noe kriminelt ligger bak.



Fordi Therese lå død i minst ti dager, har obduksjonen vært ekstra krevende.

Å sikkert vite hva Therese har dødd av, er nærmest umulig.

Thereses mor fortvilet

TV 2 møter moren til Therese. Hun viser oss mange bilder av datteren. Hun forteller at Therese klart ga uttrykk for at hun ikke følte seg trygg i den kommunale leiligheten i Bjørnsonsgate.

Moren ønsker å være anonym.

Hun er som faren til Therese klar på at kommunen har sviktet datteren.

– Jeg hadde i perioder daglig kontakt med henne. Hun ville bort fra Bjørnsonsgate, men de hjelpe henne ikke, sier moren.

THERESE: I stuen hjemme hos mor til Therese finner vi flere bilder av datteren. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Finnes lignende historier

Historien om Therese er ikke enestående. Tonny Nilsen bodde og døde i samme leilighetskompleks.

En sommerdag i 2014 fikk tobarnsmor Helen Doris Nilsen en telefon. Hun får vite at sønnen Tonny (34) er funnet død på badet i den lille kommunale leiligheten han leide i Bjørnsonsgate 4.

– Jeg er sjokkert over den manglende kontrollen de har i dette bygget. Det var virkelig ille at Tonny lå i seks dager før han ble funnet, men å ligge i ti dager før du blir oppdaget er sjokkerende, mener Helen Doris Nilsen.

UTTRYGT: Helen Doris Nilsen, mamma til Tonny Nilsen, forteller at sønnen ikke følte seg trygg i Bjørnsonsgate 4. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Kommunen sa det var et trygt å bo der. Jeg stolte på det. Det skulle jeg aldri gjort. Helen Doris Nilsen, mor til Tonny

– De presenterte dette som et trygt sted da Tonny flyttet inn. Men han ville ikke bo der, han følte seg ikke trygg.

FLERE OVERDOSER: Kjøp, salg og bruk av rusmidler i og rundt Bjørnsonsgate har noen ganger en høy pris. Beboere sier det er umulig å kutte rusbruk. Foto: Privat

Tonny Nilsen ville ikke bo på hospits.

– Tonny mente botiltaket i Bjørnsonsgate var akkurat like ille som et hospits.

Han mente det var umulig å bli rusfri når man bor med rusavhengige mennesker på alle kanter.

– Derfor ville også han flytte til en annen leilighet, sier Nilsen.



Mor til Tonny ønsker å kondolerer foreldrene til Therese.

– Full forståelse

TV 2 har bedt om å få kommentarer fra politisk ledelse i Bergen kommune eller fra Hilde Larsen, som er direktør ved etat for sosiale tjenester i Bergen kommune.

(Red.anm.: Etter vår forespørsel har kommunen fått ny politisk ledelse.)

Det er leder for kommunens botjenester, Kjell Morten Fjeldstad, som svarer. Han starter med å kondolere familien til Therese.

– Vi har full forståelse for at tanken på at en person kan ha ligget død i flere dager må være vanskelig for pårørende og venner, sier Fjeldstad.

MÅ SVARE: Leder for kommunens botjenester, Kjell Morten Fjeldstad, mener at kommunen ikke kan klandres for dødsfallet til Therese eller at hun først ble funnet etter ti dager. Foto: Robert Reinlund

Familien til Therese, både far og mor, mener det er problematisk at bygget var stengt for uvedkommende, ingen fikk komme inn uten forhåndsavtale.

– Dermed er det heller ingen som kunne finne Therese om hun eventuelt var syk eller døende. Hva tenker kommunen om det?

– Bergen kommune vurderer at det ikke er en sammenheng mellom det midlertidige besøksforbudet og mulig forebygging av dødsfall. Det er stor variasjon når det gjelder besøk til beboerne. Noen har ofte besøk, andre har ikke besøk i egen boenhet. Botilbudets rutiner for tilsyn av beboerne og innlåsing gjelder imidlertid uavhengig av besøksforbudet.

Under intervjuet med Fjeldstad den 12. oktober får TV 2 opplyst av besøksforbudet nylig er opphevet.

HIT MEN IKKE LENGRE: I flere måneder har Bergen kommune nektet besøkende adgang i bygget med 33 leiligheter. Foto: Robert Reinlund

Fjeldstad presiserer at ved bekymring for liv og helse så er rutinen at personalet låser seg inn i boenheter.



– Hva gjør dere for å unngå slike hendelser i fremtiden?

– Vi vurderer nå om det bør gjøres konkrete endringer i rutiner som gjelder tilsyn og innlåsing.

– Dere har hatt en lignende hendelse tidligere, og det ble lovet at man skulle forsøke å unngå nye hendelser som dette.

– Helt fra botilbudet ble etablert i 2014 har rutinene rundt innlåsing i boenheter være basert på individuelle avtaler med den enkelte beboer. Å forebygge uønskede hendelser som dette inngår som en del av den totale oppfølgingen av beboerne, og er noe vi jobber for hele tiden.