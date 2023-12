Mens nordmenn venter på neste rentebeslutning fra Norges Bank, utnytter utlendinger den svake kronen og tax free-ordningen til å handle luksus i Norge.

I natt avsluttet Blomqvist sin auksjon av luksusobjekter, kalt «The Luxury Auction» fordi den også er rettet mot utenlandske kunder.

Der ble et objekt viet spesielt stor interesse: Roald Amundsens kronometer. Pioneren er mest kjent for å ha plantet det norske flagget på Sydpolen i 1911.

Nettstedet tidssonen.no skriver at Amundsen skal ha brukt «som sledekronometer på Maud-ekspedisjonen 1918-1923».

SER UTENLANDS: Andrea Forsberg øker markedsføringen utenfor Norges grenser. Foto: Trond Andersen/Blomqvist

Spent på betalingsviljen i dyrtid

Markedssjef Andrea Forsberg var spent på hvordan luksus-auksjonen med klokker, smykker, vesker og mote skulle gå i dyrtid.

Startprisen på objektene var 30.000 kroner. Prisvurderingen på Amundsens lommeur var 300 000 - 500 000 kroner.

NEDGANG: Rolex «Pepsi» til 120.000 kroner er 10.000-20.000 lavere enn prisvurderingen. Foto: Blomqvist

Auksjonhuset hadde på forhånd justert prisvurderingene for andre luksusur.

– I klokkemarkedet har det vært en reduksjon i prisene.

Avventer kjøp

Forsberg sier de merker at kunder tar noe lengre betenkningstid. Spesielt kundene i mellomsjiktet avventer nå kjøp når renten og prisene stiger.



– I det høyere prissegmentet er markedet fortsatt godt.

At de som har mest, fortsatt shopper, bekrefter den siste internasjonale rapporten fra konsulentselskapet Bain & Company.

SOLGT: Kjøper må ut med 187 000 kroner for denne Hermés-vesken. Foto: Blomqvist

«Lenge leve luksus» heter undersøkelsen av flere hundre selskap som opplever et et nytt rekordår. Luksusmarkedet viser seg å være særdeles motstandsdyktig mot dyrtid.

Veksten i år var 11–13 prosent, og de venter fortsatt vekst neste år, på 1–4 prosent.

Flere hundre leverandører og produsenter av luksusvarer sier de rikeste fortsetter å bruke store beløp på dyre varer, kostbare reiser og tjenester.

Annonserer utenlands

For å lokke noen av dem til Norge, velger flere å gjøre som auksjonshuset Blomqvist; å intensivere markedsføringen i andre land.

– Vi har blant annet annonser i danske aviser og i sosiale medier.

INTERNASJONALT: Urmakerens annonse på nett. Foto: Bjerke

Høyer og Urmaker Bjerke er blant forretningene som bruker kinesisk i sin markedsføring.

Etter at Amundsens kronometer ble nevnt i et kinesisk klokkeforum ble det en kjøper fra Asia som til slutt fikk tilslaget. For 525 000 koner fikk en kjøper fra Asia det historiske lommeuret.

Forrige uke handlet en inder for 2,25 millioner kroner hos Blomqvist.

Overrasket over økningen

Daglig leder i Høyer i Bergen, Benjamin Swärd-Axe, sier han registrerte en markant økning av utenlandske kunder allerede i mai.

OVERRASKET: Ørnulf Høyer eier en rekke forretninger med luksusvarer. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

– Kinesere, indere og amerikanere som shopper gir klart bedre resultat for alle oss som satser på sterke kundegrupper.

På forespørsel fra TV 2 sjekket Ørnulf Høyer med flere forretninger rundt om i Norge.

– Jeg ble overrasket over at det var så mange internasjonale kunder. Merkbart flere asiater og russere.

Tjener på tax free

Butikksjef Rabi Yelkenci i Høyer Luxus bekrefter at tax free-handelen økte 30 prosent fra i fjor til i år.

LOKKET AV SVAK KRONE: Høyer selger mer luksusvarer til utenlandske turister på grunn av den lave kronekursen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Nesten hver fjerde kunde er amerikaner. Også tyskere, briter, arabiske, sveitsiske og kinesiske kunder er på jakt etter luksusvarer som er rimeligere i Norge når kronen er svak. For en euro får du nesten 12 kroner nå.

Noen handler på nett, andre oppsøker butikkene. Da drypper det også på hotellene.

– Det er mye enklere enn før å selge de største og dyreste rommene, sier daglig leder Anders Nyland i Visit Bergen.

TAX FREE TREKKER: Benjamin Swärd-Axe i Høyer Bergen selger mer luksusvarer til utenlandske turister på grunn av den lave kronekursen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Strekker turistsesongen

Det nye i år er at utenlandske turister fortsetter å handle lenge etter at sommersesongen er over, forteller butikksjef i Bergen, Benjamin Swärd-Axe.

– Det er unormalt at trenden fortsetter etter september. Vi har fortsatt grupper med utenlandske turister nå. Jeg håper det fortsetter.