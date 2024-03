Løten-saken: Fant levninger i lavvo

Politiet etterforsker fortsatt drapet for fullt.

Politiet etterforsker fortsatt drapet på Ole Andreas Sønstvedt.

Nå venter de på svar på flere prøver, opplyser de selv.

– Politiet har foretatt ytterligere kriminaltekniske undersøkelser i lavvoen hvor levningene etter avdøde ble funnet, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Det var i januar at politiet iverksatte undersøkelser på hestegården.

Kvinnen i 40-årene som er siktet for drap eller medvirkning til drap, blir fredag framstilt for varetektsfengsling.

Hun har samtykket til at fengslingsmøtet går som kontorforretning, men samtykker ikke til videre fengsling, skriver politiet i en pressemelding.

Hun har stilt seg uforstående til siktelsen, og nektet straffskyld.

Digitale spor

Politiet har jobbet mye med ulike digitale spor.

Dette innebærer gjennomgang av både siktede og avdødes sosiale medier, telekommunikasjon, bompassering, kontoopplysninger, kontoer på Finn, bruk av ulike streaming-tjenester, få oversikt over kjøpshistorikk, kontroll på kameraovervåking og analyse av tekniske gjenstander.

– Dette er et stort og omfattende materiale som det fortsatt arbeides med å få oversikt over, samt at det skal utarbeides rapporter fra gjennomgangen av det sikrede materialet, opplyser Nytrøen.

Det er ingen nye mistenkte i saken.

Ble meldt savnet

Sønstvedt ble meldt savnet av familien 12. januar. Siste sikre livstegn fra mannen er på nyttårsaften. Da var han samen med den siktede kvinnen, har politiet tidligere bekreftet.

Kvinnen og Sønstvedt har hatt en tidligere kjærlighetsrelasjon, har politiet opplyst. Men det er uklart hvilken relasjon de hadde ved nyttår.

Sønstvedt var folkeregistrert i Skien, men har oppholdt seg mye på kvinnens gård det siste halvannet året.